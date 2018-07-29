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Google заподозрили в замедлении YouTube

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This Wednesday, April 26, 2017, photo shows the Google mobile phone icon, in Philadelphia. Alphabet Inc., parent company of Google, reports financial results, Thursday, April 27, 2017. (AP Photo/Matt Rourke)

ФОТО: AP/Scanpix

По заявлению менеджера технических программ компании Mozilla Крис Петерсона, быстродействие YouTube в браузерах Firefox и Microsoft Edge примерно в 5 раз ниже, чем в Chrome. 

Причина замедления работы портала в сторонних по отношению к Google веб-обозревателях связана с использованием сервисом API Shadow DOM v0, поддержка которого присутствует только в Chrome. 

Shadow DOM v0 появился в YouTube лишь недавно, пишет 9to5 Google. Его добавили во время одного из последних редизайнов, и в этом находится ключ к решению проблемы. 

Петерсон в соцсети посоветовал пользователям Firefox установить расширение YouTube Classic. Оно возвращает прежнее оформление сайта и отключает API Shadow DOM v0. 

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