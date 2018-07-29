Google заподозрили в замедлении YouTube

Причина замедления работы портала в сторонних по отношению к Google веб-обозревателях связана с использованием сервисом API Shadow DOM v0, поддержка которого присутствует только в Chrome.

Shadow DOM v0 появился в YouTube лишь недавно, пишет 9to5 Google. Его добавили во время одного из последних редизайнов, и в этом находится ключ к решению проблемы.