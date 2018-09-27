"Барселона" и "Реал" потерпели неожиданные поражения в чемпионате

"Барселона" на выезде неожиданно уступил "Леганесу" (1:2), который находится внизу турнирной таблицы. Каталонцы пропустили два мяча во втором тайме в течении 68 секунд.

Счёт в матче на 12-й минуте открыл бразилец Филиппе Коутиньо, но во втором тайме "Барселона" потерпела крах - на 52-й минуте Набиль Эль-Жар сравнял счёт, а 68 секунд спустя Оскар Родригес воспользовался грубой ошибкой Жерара Пике и вывел "Леганес" вперед.

Несмотря на то, что до конца игры оставалось ещё достаточно много времени, футболисты "Барселоны" не смогли спастись и потерпели второе поражение в чемпионате за 17 месяцев.

"Мне нужно взять вину на себя, потому что в случае поражения - всегда тренер отвечает за результат. Возможно, нужно было выставить на матч другой состав, но чемпионат нельзя выиграть, используя только 11 футболистов", - после матча сказал наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде, который не выпустил в основном составе Луиса Суареса и Жорди Альбу.

"У нас нет оправданий. Виновата вся команда, а не отдельные игроки, потому что эти потерянные три очка в конце сезона нам могут дорого стоить", - добавил полузащитник каталонцев Серхио Бускетс.

Другой испанский гранд "Реал", не воспользовался осечкой своего главного соперника и тоже уступил на выезде. Клуб из Мадрида проиграл "Севилье" со счётом 0:3.

Все три мяча игроки "Севильи" забили в первом тайме. Голами отметились Андре Силва (17`, 21`) и Виссам Бен-Йеддер (39`).

"Барселона" и "Реал" по прежнему возглавляют чемпионат Испании, имея в своём активе по 13 очков. На третьей строчке расположился мадридский "Атлетико" (11 очков).