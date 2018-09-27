Задержан мужчина, который в Риге отбирал у подростков мобильники

В двух случаях неизвестный мужчина подошел на улице к идущему в одиночку подростку и, пригрозив избиением, потребовал отдать мобильник. В свою очередь в третьем случае злоумышленник попросил у подростка мобильный телефон, рассказав о чрезвычайной необходимости срочно позвонить знакомому. Подросток попросил назвать его номер телефона, чтобы можно было позвонить, однако неизвестный вырвал телефон из рук и убежал.

Полицейские выяснили, что все эти преступления, скорее всего, совершил один человек. В рамках расследования сотрудники отдела Криминальной полиции латгальского участка Риги вышли на след подозреваемого - мужчинв 1991 года рождения, который ранее уже был судим за ограбления и преступления, связанные с нелегальным оборотом наркотических веществ.

Начаты два уголовных процесса по первой части 176 пункта Уголовного закона - об ограблении. За подобное преступление грозит лишение свободы на срок до пяти лет, или кратковременное лишение свободы, или принудительные работы, или денежный штраф, с конфискацией имущества или без нее. Кроме того, начат уголовный процесс по 180 пункту Уголовного закона (за кражу в небольшом объеме), за что грозит лишение свободы на срок до одного года, или кратковременное лишение свободы, или принудительные работы, или денежный штраф.