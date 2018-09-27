В Ирландии арестовали гнавшегося за самолетом пассажира

"Человек, пропустивший свой рейс в аэропорту Дублина, был арестован за то, что бежал за самолетом по взлетно-посадочной полосе", - отмечено в сообщении.

Свидетели отметили, что мужчина был в возрасте 20 лет. Он прорвался через дверь и побежал к самолету авиакомпании Ryanair. Воздушное судно направлялось в Амстердам.