В Ирландии арестовали гнавшегося за самолетом пассажира
27 сентября 2018, 22:45
В Ирландии был арестован пассажир, который пропустил рейс и погнался за самолетом по взлетно-посадочной полосе. Об этом пишет AP.
"Человек, пропустивший свой рейс в аэропорту Дублина, был арестован за то, что бежал за самолетом по взлетно-посадочной полосе", - отмечено в сообщении.
Свидетели отметили, что мужчина был в возрасте 20 лет. Он прорвался через дверь и побежал к самолету авиакомпании Ryanair. Воздушное судно направлялось в Амстердам.
В итоге мужчину изначально задержали сотрудники авиакомпании, после чего он был передан полиции Дублина.