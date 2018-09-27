Пт, 28.09.2018
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В Ирландии арестовали гнавшегося за самолетом пассажира

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Aviokompānija informēja, ka plāno turpināt ekspansiju jaunos tirgos, un norādīja, ka patlaban «Ryanair» reisus vēlas apkalpot vairāk lidostu, nekā kompānija spēj piedāvāt.

ФОТО: AFI/Gatis Dieziņš

В Ирландии был арестован пассажир, который пропустил рейс и погнался за самолетом по взлетно-посадочной полосе. Об этом пишет AP.

"Человек, пропустивший свой рейс в аэропорту Дублина, был арестован за то,  что бежал за самолетом по взлетно-посадочной полосе", - отмечено в сообщении.

Свидетели отметили, что мужчина был в возрасте 20 лет. Он прорвался через дверь и побежал к самолету авиакомпании Ryanair. Воздушное судно направлялось в Амстердам.

В итоге мужчину изначально задержали сотрудники авиакомпании, после чего он был передан полиции Дублина.

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