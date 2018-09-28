Акселератор 500 Startups объявляет о европейском конкурсе стартапов в Риге

“Мы чрезвычайно рады продолжению дружбы с 500 Startups. Кремниевая долина действительно приходит в страны Балтии для поиска лучших идей и команд с амбициозной целью стать будущими компаниями-единорогами. Только лучшие получат золотой билет в Сан-Франциско”, - поясняет соучредитель Digital Freedom Festival Дагния Леиня.

3-5 лучших стартапов, проходящих первый раунд в День инвесторов, 29 ноября, получат возможность представить свою идею на главной сцене Digital Freedom Festival 30 ноября местным и международным инвесторам, средствам массовой информации и другим гостям Digital Freedom Festival. У участвующих стартапов повысится узнаваемость, появятся новые связи, а победитель конкурса в упрощённом порядке пройдет на заключительное собеседование для участия в следующей группе акселератора в Кремниевой долине.

Участие в конкурсе обеспечит возможность улучшить качество идей и презентационные навыки, получить оценку продукта от представителей отрасли и экспертов, а также предоставит доступ к контактам и инвесторам по всему миру.

Более подробная информация и анкета заявки находится здесь.

Победителями конкурса идей 500 Startups в прошлом году стали стартап B2B CENOS и услуга криптографического и цифрового наследования на базе блокчейна Digipulse, оба из Латвии.

В 2016 году среди победителей были стартап Funderful – решение SaaS (программное обеспечение как услуга) для образовательных учреждений из Латвии, и стартап fintech/proptech SkenarioLabs из Финляндии.

Digital Freedom Festival соберет более 1500 предпринимателей, работающих в области технологий и стартапов, экспертов, политиков, инвесторов и мотивационных ораторов со всего мира. Признавая важную роль технологий в жизни людей, организаторы фестиваля сосредоточатся вокруг основной темы Human&Machine. На конференции состоятся лекции и дискуссии по вопросам искусственного интеллекта, кибербезопасности, зелёных технологий, интеллектуальных городов и цифровой детоксикации (digital detox).