В эксперименте оксфордских исследователей участвовали 278 пациентов с ожирением, которым предстояло придерживаться жидкой диеты восемь недель. При этом первые четыре участникам предстояло соблюдать крайне скромный рацион – всего до 810 ккал в сутки. Но в следующие четыре недели в их питание включались уже и другие продукты.