Журнал BMJ опубликовал данные, полученные в новом исследовании ученых из Оксфордского университета (Великобритания). Специалисты выяснили, что лучшим способом сбросить вес является так называемая «жидкая диета» - система питания низкокалорийными жидкими блюдами, например, супами, пишет МедикФорум.
В эксперименте оксфордских исследователей участвовали 278 пациентов с ожирением, которым предстояло придерживаться жидкой диеты восемь недель. При этом первые четыре участникам предстояло соблюдать крайне скромный рацион – всего до 810 ккал в сутки. Но в следующие четыре недели в их питание включались уже и другие продукты.
Результат эксперимента оказался следующим.
Участники, которые дисциплинированно соблюдали жидкую диету, сбросили в среднем по 10,7 кг. В контрольной группе, где люди сбрасывали вес за счет здорового сбалансированного рациона, они похудели на 3,1 кг.
Таким образом, резюмировали эксперты, для ощутимых результатов похудения следует употреблять низкокалорийные супы и другие жидкости (отвары, смузи, коктейли).
По словам ведущего автора проекта, профессора Пола Эйвьярда, в условиях жидкой диеты важно сконцентрировать свои силы на первых 12 неделях. Эффект того стоит: люди теряют втрое больше лишнего веса. При этом, судя по данным исследователей, также снижается риск возникновения проблем с сердцем и развития диабета второго типа.