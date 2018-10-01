Владельцы дизельных авто будут платить в Брюсселе по 350 евро

Законодательство о зоне низких выбросов в столице Бельгии было введено в начале года, но водителям был предоставлен девятимесячный переходный период, чтобы они могли вовремя адаптироваться.

Правонарушителей будут штрафовать каждый раз, когда они попадают на запрещенных дизельных авто в определенную зону. Однако местные власти решили ввести новый льготный период в три месяца после каждого нарушения. В течение одного года может быть взыскано максимум четыре штрафы.

Автомобили будут контролироваться сетью из более 180 камер со сканерами, которые устанавливаются в регионе. 90 таких камер уже работают, и правительство ожидает, что система будет полностью установлена до конца года.

Ожидается, что подобные правила для бензиновых автомобилей вступят в силу в начале следующего года.