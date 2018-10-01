Владельцы дизельных авто будут платить в Брюсселе по 350 евро

В Брюсселе водители наиболее загрязняющих дизельных транспортных средств теперь могут быть оштрафованы на 350 евро, сообщает Euractiv. Так, любой водитель может быть оштрафован в Брюссельском регионе за управление автомобилем, микроавтобусом или автобусом с дизельным двигателем стандарта Евро 0 и Евро 1.
Законодательство о зоне низких выбросов в столице Бельгии было введено в начале года, но водителям был предоставлен девятимесячный переходный период, чтобы они могли вовремя адаптироваться.
Правонарушителей будут штрафовать каждый раз, когда они попадают на запрещенных дизельных авто в определенную зону. Однако местные власти решили ввести новый льготный период в три месяца после каждого нарушения. В течение одного года может быть взыскано максимум четыре штрафы.
Автомобили будут контролироваться сетью из более 180 камер со сканерами, которые устанавливаются в регионе. 90 таких камер уже работают, и правительство ожидает, что система будет полностью установлена до конца года.
Ожидается, что подобные правила для бензиновых автомобилей вступят в силу в начале следующего года.
Ранее сообщалось, что с сентября в странах Европейского союза все новые автомобили должны проходить тесты WLTP, на соответствие заявленным производителем нормам вредных выбросов и потребления топлива.