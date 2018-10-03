BMW представила "трешку" нового поколения на автосалоне в Париже

Как сообщает РБК обновленная "трешка" получила измененные головные фары со светодиодами (в качестве опции доступны адаптивные LED-фары), другие задние фонари и бамперы другой формы. Длина автомобиля составляет 4709 мм, ширина – 1827 мм, а высота – 1442 мм (машина стала на 85 мм длиннее, на 16 мм шире и на 1 мм выше "трешки" прошлого поколения).

Колесная базы была увеличена на 41 мм и составляет теперь 2851 мм. Масса седана снизилась на 55 кг, а коэффициент лобового аэродинамического сопротивления автомобиля составляет теперь 0,23 и, как заявляют в компании, является самым низким в классе.