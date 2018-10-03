BMW представила "трешку" нового поколения на автосалоне в Париже

На проходящем в Париже автосалоне немецкая компания BMW официально представила седьмое поколение модели BMW 3-Series (внутренний индекс G20). Эта премьера стала одного из главных на автосалоне.
Как сообщает РБК обновленная "трешка" получила измененные головные фары со светодиодами (в качестве опции доступны адаптивные LED-фары), другие задние фонари и бамперы другой формы. Длина автомобиля составляет 4709 мм, ширина – 1827 мм, а высота – 1442 мм (машина стала на 85 мм длиннее, на 16 мм шире и на 1 мм выше "трешки" прошлого поколения).
Колесная базы была увеличена на 41 мм и составляет теперь 2851 мм. Масса седана снизилась на 55 кг, а коэффициент лобового аэродинамического сопротивления автомобиля составляет теперь 0,23 и, как заявляют в компании, является самым низким в классе.
Don't be driven by technology. Drive it.— BMW (@BMW) 2 октября 2018 г.
The all-new #BMW #3Series Sedan. pic.twitter.com/HnHNtKOokO
На европейском рынке новая BMW 3-Series будет представлена с четырехцилиндровыми двухлитровыми наддувными моторами мощностью 184 (версия 320i) и 258 л.с. (330i). Дизельные версии будут предлагаться с двухлитровыми моторами мощностью 150 (318d) и 190 л.с. (320d), а также 265-сильным трехлитровым шестицилиндровым мотором (330d). Отметим также, что машина получила подвеску с "умными" амортизаторами.