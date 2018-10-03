В Литве пешеходам запретили разговаривать по телефону при переходе улицы

Правительство страны в среду утвердило предусматривающие это изменения к Правилам дорожного движения.

Предусмотрено, что перед тем как вступить на проезжую часть и при передвижении по ней пешеходы "должны избегать каких бы то ни было действий", которые отвлекали бы их внимание от окружающего мира и ситуации с дорожным движением, включая и использование средств мобильной связи.

Кодекс об административных правонарушениях предусматривает за эти нарушения штраф в размере от 20 до 40 евро, если же человек никогда раньше не нарушал правила, то он может быть оштрафован на половину минимальной суммы штрафа - на 10 евро.

Водители теперь должны будут пропускать не только уже вступившего на пешеходный переход человека, но и пешехода, который только вступает на переход или же "стоит у края проезжей части и ожидает возможности вступить".