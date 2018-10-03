Имидж рекламной кампании грядущей модной сессии RIGA FASHION WEEK был создан Лиене Гринбергой, основательницей бренда PUBLIC MAKES IMAGE. Для рекламного образа дизайнер использовала одежду из своей последней коллекции.

Лицом рекламной кампании стала популярная модель из Резекне – Синтия Селицка, модельная карьера которой началась относительно недавно, но уже отмечена выдающимися результатами.

Над образом рекламной кампании RFW работала команда профессионалов: фотограф – Микс Ужанс, стилист – Элга Хомицка, мастер по волосам – Светлана Дубатова, визажист – Лара Пудовска.

ФОТО: Пресс-фото

«Я очень рада тому, что у нас сложилась невероятная команда профессионалов, которая работала над созданием и развитием бренда PUBLIC MAKES IMAGЕ. В этом сезоне имиджем рекламной кампании RFW является образ из нашей новой коллекции Street Motion (в переводе - "движение улиц").

Отличительной чертой модных тенденции сезона весна-лето 2019 является эдакая сыгранность стиля гранж, спортивного стиля и графики, дополненная аскетичными элементами деконструированной классики.

Наряду с этим наш образ был создан под влиянием молодёжной культуры 90-х годов, воспринятой через призму современности. Главным источником вдохновения для создания коллекции послужили последние события в мире спорта как в Латвии, так и в мире. Таким образом, нынешняя коллекция – это сочетание современного спортивного стиля и модных тенденций 90-х годов»,– рассказывает Лиене Гринберга.

Рижская неделя моды стала одним из ключевых событий Балтии в области культуры и модных инноваций. Дважды в год на протяжении недели мероприятия RFW создают ощущение праздника во всей столице. Каждый сезон RIGA FASHION WEEK объединяет множество профессионалов творческих отраслей, результаты сотрудничества которых позволяют создавать насыщенную и всегда уникальную программу Недели моды.

29-я Рижская неделя моды будет уникальна тем, что, помимо традиционной программы, состоится ряд мероприятий в рамках международного проекта United Fashion. Балтийская федерация моды является официальным представителем проекта в Латвии и Балтии.

В программе United Fashion – шоурум европейских дизайнеров, творческие мастерские и обучающие семинары, нацеленные на развитие модных брендов, а также другие мероприятия,

которые позволят провести эту неделю под эгидой праздника.

RIGA FASHION WEEK, на которой будут представлены коллекции одежды сезона весна-лето 2019, пройдет в Риге с 23 по 27 октября. Проект United Fashion проходит при поддержке фонда программы ЕС «Creative Europe» и софинансирования Министерства культуры Латвийской Республики в рамках проекта Creative Europe.