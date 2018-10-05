Пт, 5.10.2018
У меня может странная ассоциация, но Рига у меня ассоциируется с хлебом. Алина Астровская, "Орел и Решка"

Бен Аффлек признался в алкогольной зависимости

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Бен Аффлек

ФОТО: REUTERS/SCANPIX

Актер Бен Аффлек впервые рассказал о своей алкогольной зависимости. Об этом он поведал на своей Instagram-странице.

Он опубликовал открытое письмо со словами благодарности близким и поклонникам. В настоящее время Аффлек находится на амбулаторном лечении.

По словам актера, на протяжении всей жизни он борется с алкогольной зависимостью и это ему дается нелегко.

"Процесс требует постоянной и полной отдачи. Я борюсь за себя и свою семью", - отметил актер.

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