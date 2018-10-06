В выборах в 13-й Сейм приняли участие примерно 54% избирателей

Эти данные могут измениться после получения информации с зарубежных избирательных участков, где голосование еще продолжается.

Досрочно за три дня проголосовал 33 791 избиратель или 2,18% от их общего количества.

До 20 часов, считая голоса, ранее сданные на хранение, в Видземе проголосовали 238 274 избирателя или 60,73% от общего числа избирателей в регионе (на выборах 12-го Сейма в Видземе голосовали 62,97% избирателей).

В Курземе проголосовали 104 700 избирателей или 55,86% (в 2014 году - 58,41%), в Земгале - 116 927 или 54,71% (56,49%), в Риге - 286 773 или 52,58% (62,13%), в Латгале - 90 063 или 43,07% (46,99%) от общего числа избирателей в регионе.

По сравнению с предыдущими выборами явка уменьшилась во всех избирательных округах.

По данным с 1004 участков, на выборах проголосовали 835 814 избирателей, что составляет 53,99% от всех избирателей. На выборах 12-го Сейма в 2014 году проголосовали 58,85% избирателей, на выборах 11-го Сейма в 2011 году - 59,45%, на выборах 10-го Сейма - 63,12%.