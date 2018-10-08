Севастова достигла новых вершин в мировом рейтинге тенниса

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова в последнем рейтинге WTA, который был опубликован в понедельник, достигла нового личного рекорда и заняла 12-е место, став, таким образом, первой ракеткой Латвии. Ранее этот титул принадлежал Алёне Остапенко.
На прошлой неделе Севастова дошла до финала престижного турнира China Open, в котором уступила второй ракетке планеты, датчанке Каролине Возняцки. За выход в финал латвийская спортсменка заработала 650 рейтинговых очков WTA, что позволило ей подняться в мировом рейтинге с 20-го на 12-е место. Для Севастовой это личный рекорд. Предудыщим её лучшим достижением было 15-е место в мировом рейтинге.
При этом Остапенко на этом турнире из-за травмы остановилась во втором круге, в результате чего опустилась с 13-й на 18-ю позицию рейтинга.
Две недели назад Остапенко потеряла место в десятке сильнейших, куда она вернулась в конце августа.
На этой неделе Остапенко сыграет в турнире серии "International" в Гонконге, где в первом круге встретится с 317-й ракеткой мира Кристиной Кучовой из Словакии.