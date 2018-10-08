Севастова достигла новых вершин в мировом рейтинге тенниса

На прошлой неделе Севастова дошла до финала престижного турнира China Open, в котором уступила второй ракетке планеты, датчанке Каролине Возняцки. За выход в финал латвийская спортсменка заработала 650 рейтинговых очков WTA, что позволило ей подняться в мировом рейтинге с 20-го на 12-е место. Для Севастовой это личный рекорд. Предудыщим её лучшим достижением было 15-е место в мировом рейтинге.

При этом Остапенко на этом турнире из-за травмы остановилась во втором круге, в результате чего опустилась с 13-й на 18-ю позицию рейтинга.

Две недели назад Остапенко потеряла место в десятке сильнейших, куда она вернулась в конце августа.