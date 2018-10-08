В Мадлиене в результате аварии погиб тракторист
8 октября 2018, 10:18
Вчера в Латвии зарегистрировано 61 дорожно-транспортное происшествие, в авариях погибли два, а пострадали еще десять человек, сообщает Государственная полиция.
Вчера около десяти часов вечера в Мадлиенской волости Огрского края на 5-м километре дороги Мадлиена-Адеркаши перевернулся трактор, его водитель погиб. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
В результате ДТП в Латгале вчера погиб пешеход.
За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала 11 водителей, за превышение скорости на водителей оформлено 175 протоколов.
В целом полиция вчера оформила 421 протокол о различных нарушениях правил дорожного движения.