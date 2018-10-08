Пн, 8.10.2018
Я не хожу на акции протеста, но это не значит, что я выключена из происходящего. Просто я не считаю, что могу изменить ситуацию, которая сейчас есть. Алла Сигалова, хореограф и режиссер

В Мадлиене в результате аварии погиб тракторист

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Иллюстративное фото

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Вчера в Латвии зарегистрировано 61 дорожно-транспортное происшествие, в авариях погибли два, а пострадали еще десять человек, сообщает Государственная полиция.

Вчера около десяти часов вечера в Мадлиенской волости Огрского края на 5-м километре дороги Мадлиена-Адеркаши перевернулся трактор, его водитель погиб. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

В результате ДТП в Латгале вчера погиб пешеход.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала 11 водителей, за превышение скорости на водителей оформлено 175 протоколов.

В целом полиция вчера оформила 421 протокол о различных нарушениях правил дорожного движения.

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