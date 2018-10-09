"Elektrum Lietuva": электроэнергия подорожала во всех странах Балтии

На минувшей неделе электроэнергия дорожала во всех трех государствах Балтии. Это было обусловлено похолоданием, сокращением производства на ветряных электростанциях и работами на АЭС в Швеции, сообщает литовский независимый поставщик электроэнергии "Elektrum Lietuva".
Цена на электроэнергию в Литве выросла на 11,6% до 59,41 евро за мегаватт-час и была самой высокой в балтийских странах. В Латвии цена выросла на 10% до 58,59 евро за мегаватт-час, в Эстонии - на 16,8% до 50,56 евро за мегаватт-час.
Как сообщает "Elektrum Lietuva", на цену в Латвии и Литве повлияло сокращение объема импорта из Калининградской области РФ.
В первую неделю октября потребление электроэнергии в балтийских странах выросло на 3% до 521 гигаватт-часа. В Латвии оно выросло на 5% до 139 гигаватт-часов, в Литве и Эстонии - соответственно на 3% до 229 гигаватт-часов и на 2% до 152 гигаватт-часов.
С 1 по 7 октября производство электроэнергии в странах Балтии увеличилось на 16% до 373 гигаватт-часов - в Эстонии и Латвии соответственно на 40% до 204 гигаватт-часов и на 10% до 84 гигаватт-часов, а в Литве сократилось на 14% до 85 гигаватт-часов.