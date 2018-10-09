"Elektrum Lietuva": электроэнергия подорожала во всех странах Балтии

Цена на электроэнергию в Литве выросла на 11,6% до 59,41 евро за мегаватт-час и была самой высокой в балтийских странах. В Латвии цена выросла на 10% до 58,59 евро за мегаватт-час, в Эстонии - на 16,8% до 50,56 евро за мегаватт-час.

Как сообщает "Elektrum Lietuva", на цену в Латвии и Литве повлияло сокращение объема импорта из Калининградской области РФ.

В первую неделю октября потребление электроэнергии в балтийских странах выросло на 3% до 521 гигаватт-часа. В Латвии оно выросло на 5% до 139 гигаватт-часов, в Литве и Эстонии - соответственно на 3% до 229 гигаватт-часов и на 2% до 152 гигаватт-часов.