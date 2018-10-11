Шпион, забытый Россией, или Как 20-летний студент-программист следил за Эстонией

Когда Васильева поймали и он больше не мог отправлять деньги семье, маму с младшим ребенком выгнали из квартиры.

“Какое-то время им пришлось жить у друзей, — говорит Алексей. — Никакой помощи моей семье [от ФСБ] не было. Мама большую часть заработка тратит на квартплату, а я больше не могу ей помогать”.

Мать Алексея, Елена Пасовец, рассказала Re:Baltica, что из прошлой квартиры ее выгнали буквально в один день. “Была зима. Хозяин сказал что не хотел, чтобы жилье у него снимали люди “вроде нас”, у которых родственник сидит в тюрьме”, — вспоминает она.

По словам Пасовец, помощь не предложили ни из посольства, ни из госучреждений. “Как-то раз я сама пошла в учреждение, но там заявили, что не знают моего Лешу, — рассказывает женщина. — Дальше пытаться не буду, бессмысленно”. В какое именно ведомство она обращалась за помощью, Пасовец не уточнила.

Судебные издержки

“Россия не славится тем, что оказывает помощь своим людям, если их поймали за границей”, — говорит Эдвард Лукас, специалист в области безопасности и шпионажа из Великобритании. Особенно редко такое случается с мелкими агентами, такими как Васильев, считает эксперт.

По мнению Лукаса, отсутствие поддержки может объясняться тем, что Васильева поймали во время выполнения первого же задания ФСБ, причем выполнить это задание он не смог. “Если они заранее не обсуждали, что случится, если его поймают, то меня совершенно не удивляет, что ФСБ не будет всерьез за него вступаться постфактум”, — говорит Лукас.

Васильев утверждает, что его заверили, что в случае неудачи не оставят без помощи.

“Поймите, когда они меня вербовали, я не знал, чего ждать, — говорит молодой человек. — Они обещали мне и моей семье материальную помощь, если со мной что-то случится. Увы, это оказалось неправдой”.

На момент вербовки Васильеву едва исполнилось 20. Он говорит, что в ФСБ обещали платить ему за выполнение заданий, а также отправлять в поездки и на экскурсии. Он также надеялся, что работа окажется интересной и будет полезна для его личностного развития. “Ничего этого не случилось”, — констатирует Васильев. Говорить, сколько денег ему обещали, он отказался.

Алексею не только не удалось заработать, но теперь ему придется заплатить 1250 евро в качестве компенсации судебных издержек. “Для этого мне нужно найти работать, но в тюрьме за работу платят всего 60 евроцентов в час. На оплату судебных издержек забирают половину. Не думаю, что за все время здесь смогу покрыть всю сумму”, — говорит Васильев.

С поимкой иностранных шпионов всегда возникают сложности, считает историк, исследователь работы разведки из Тартуского университета Иво Юрвее. “Когда ловят иностранного разведчика, его родная страна как правило прибегает к принципу правдоподобного отрицания, чтобы свести к минимуму политические последствия. Правительству этой страны нужна возможность сказать: “Мы ничего не знаем”. С другой стороны, этому правительству также необходимо по возможности помогать своим агентам, иначе оно столкнется с тем, что больше не способно вербовать новых агентов”, — объясняет ученый.

В случае с Васильевым перевесила необходимость все отрицать. “Связано ли это с тем, что Васильев не был для ФСБ особенно ценным агентом? Я думаю, что да”, — говорит Юрвее.

Алексею Васильеву предстоит провести в тюрьме еще три года. “Ничего веселого в тюремном заключении нет”, — говорит молодой человек, глядя через разделительное стекло.

Мать навещала его дважды. Им разрешили беседовать два часа — но тоже не лицом к лицу, а через разделитель. Кроме того, раз в месяц Васильев может в течение десяти минут говорить с мамой по телефону. Мать утверждает, что не знает, чем именно сын занимался по поручению ФСБ. “Даже когда я навещала его в тюрьме, он не захотел рассказать мне подробно, что произошло. Думаю, не хотел меня расстраивать”.

Еще Алексей скучает по своей девушке. “Сейчас только она и мама меня поддерживают”, — говорит он. Алексей не знает, дождется ли девушка его освобождения. “Знаете, четыре года в тюрьме — это долгий срок. Сейчас она говорит, что дождется, но как будет дальше — я не знаю”.

На вопрос, не повлияло ли на его решение согласиться работать на ФСБ желание почувствовать себя Джеймсом Бондом, Васильев отвечает резко: