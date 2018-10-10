Стали известны планы IKEA на ближайшие годы

В числе первых на очереди - Чили, Колумбия и Перу, где IKEA намерена работать через нового франчайзи Falabella.

Кроме того, продукция IKEA станет доступна в Мексике, Эстонии, Пуэрто-Рико, Омане, Люксембурге, Макао, а также на Украине и Филиппинах.

«Мы предложим новые разные способы покупать продукцию IKEA - онлайн, в удаленных локациях и в городских центрах. Мы введем формат магазинов меньшего размера и будем предлагать широкий спектр гибких и доступных услуг», - приводятся в заявлении слова главы Inter IKEA Турбьёрна Лёфа.

За 12 месяцев, завершившихся 31 августа, Inter IKEA увеличила выручку на 4,5% с поправкой на валютные колебания. Совокупные розничные продажи (как товаров, так и услуг) выросли до 38,8 млрд евро с 38,3 млрд евро годом ранее.

В минувшем фингоду IKEA вышла на рынки Индии и Латвии, открыв в общей сложности 19 новых магазинов по всему миру. В текущем фингоду, который завершится в августе 2019 года, планируется открыть 15 гипермаркетов, первый из них был запущен в Бахрейне в сентябре.

В Южной Америке первый магазин IKEA появится в чилийской столице Сантьяго в конце 2020 года, затем, вероятно, последуют гипермаркеты в Лиме (Перу) и Боготе (Колумбия). По словам Лёфа, для выхода на безубыточный уровень в этом регионе IKEA требуется не менее 1 млн кубометров торгового пространства.

Пока из всех стран Латинской Америки компания представлена только в Доминиканской республике.

Шведская IKEA - одна из крупнейших в мире розничных сетей по торговле мебелью и предметами домашнего обихода, число ее магазинов более чем в 50 странах составляет 422. В прошлом фингоду их посетили 957 млн покупателей. В 35 странах у компании также есть интернет-магазины, на их сайтах в минувшем фингоду зарегистрированы 2,5 млрд посещений.

IKEA была основана в 1943 году семьей Ингвара Кампрада.