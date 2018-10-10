Гобземс: мы попросим СЗК делегировать на переговоры Кучинскиса и Краузе

Он призвал все партии уважительно отнестись к просьбе "KPV LV" делегировать на переговоры людей, избранных в 13-й Сейм.

В случае, если СЗК не учтет пожелание "KPV LV", партия готова разговаривать "хоть с чертом", но такой шаг будет расценен как недружественный. По словам Гобземса, "KPV LV" ведет себя конструктивно, что подтверждается ее готовностью вести переговоры со всеми партиями, которые могут сформировать правительство.