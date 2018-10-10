Гобземс: мы попросим СЗК делегировать на переговоры Кучинскиса и Краузе

Партия "KPV LV" попросит Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) делегировать на переговоры избранных в Сейм премьера Мариса Кучинскиса и председателя правления СЗК Арманда Краузе, заявил сегодня журналистам кандидат на должность премьер-министра от "KPV LV" Алдис Гобземс.
Он призвал все партии уважительно отнестись к просьбе "KPV LV" делегировать на переговоры людей, избранных в 13-й Сейм.
В случае, если СЗК не учтет пожелание "KPV LV", партия готова разговаривать "хоть с чертом", но такой шаг будет расценен как недружественный. По словам Гобземса, "KPV LV" ведет себя конструктивно, что подтверждается ее готовностью вести переговоры со всеми партиями, которые могут сформировать правительство.
На вопрос, готова ли "KPV LV" встретиться с не прошедшим в Сейм представителем национального объединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ Имантом Парадниексом или заместителем председателя объединения Гайдисом Берзиньшем, который в Сейм не баллотировался, Гобземс ответил, что он свяжется с председателем ВЛ-ТБ/ДННЛ Райвисом Дзинтарсом и обсудит этот вопрос.