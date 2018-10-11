В Клайпеде обнаружили полтора миллиона пачек сигарет, которые планировалось переправить в Латвию
11 октября 2018, 10:44
В результате расследования незаконной схемы в Клайпедском порту был задержан груз с 1,5 миллионами пачек сигарет из Объединенных Арабских Эмиратов, которые дальше планировалось переправить через Латвию, сообщает криминальная служба таможни Литвы.
Литовские таможенники заявили, что в конце сентября был задержан груз стоимостью от одного до трех миллионов евро.
Согласно данным должностных лиц, эти сигареты сначала планировалось переправить в Латвию, а оттуда - снова транзитом через Литву - в Калининградский округ России, где сигареты должны быть "пропасть" с легального рынка.
Таможенные специалисты указывают, что такую "карусельную" схему используют международные группировки контрабандистов.