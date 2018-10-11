Чт, 11.10.2018
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В Клайпеде обнаружили полтора миллиона пачек сигарет, которые планировалось переправить в Латвию

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ФОТО: Klaipēdas policija

В результате расследования незаконной схемы в Клайпедском порту был задержан груз с 1,5 миллионами пачек сигарет из Объединенных Арабских Эмиратов, которые дальше планировалось переправить через Латвию, сообщает криминальная служба таможни Литвы.

Литовские таможенники заявили, что в конце сентября был задержан груз стоимостью от одного до трех миллионов евро.

Согласно данным должностных лиц, эти сигареты сначала планировалось переправить в Латвию, а оттуда - снова транзитом через Литву - в Калининградский округ России, где сигареты должны быть "пропасть" с легального рынка.

Таможенные специалисты указывают, что такую "карусельную" схему используют международные группировки контрабандистов.

ФОТО: Klaipēdas policija

ФОТО: Klaipēdas policija

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