Что нового в мире моды Латвии?

Лучшие латвийские дизайнеры моды готовятся представить свои новые коллекции одежды на показах Рижской недели моды, которая этой осенью пройдет с 23 по 27 октября. Местные модельеры рассказали о своих профессиональных достижениях за последние полгода.
Nóló продолжает покорять мировые вершины и расширять географию своих рынков. После участия в шоурумах в Китае и Гонконге одежда Nóló доступна в 40 магазинах по всей Азии. Кроме этого, благодаря участию в шоуруме в Милане бренд вышел на ранее неосвоенный рынок Испании. В целом, одежда Nóló теперь будет представлена еще в 14 магазинах Европы.
Дизайнер Наталия Янсоне (бренд Natalija Jansone) также осваивает новые рынки. В этом сезоне созданные дизайнером коллекции впервые представлены в престижном шоуруме в Милане, благодаря чему марка продвигается на рынки моды стран СНГ и Средней Азии.
One Wolf сейчас готовится к открытию своего магазина в Старой Риге, на улице Лаипу 2/4. Кроме этого, в результате сотрудничества, которое возникло на предыдущих Рижских неделях моды, сейчас бренд представлен в pop-up проекте немецкого концепт-стора «AA Collected в Вене. Также в сотрудничестве с салонами оптики Pasaules Optika марка One Wolf создала дизайн для многих моделей солнечных очков и стильных очков для зрения. Первые их прототипы будут продемонстрированы на показе RFW.
Новый шаг в развитии предпринимательской деятельности сделан и брендом Katya Katya London. В этом году латвийская марка впервые приняла участие в престижной выставке моды White Show в Милане, проводимой в рамках местной Недели моды.
За последние полгода профессиональный рост марки Talented ознаменовался появлением нескольких новых каналов продаж. Так, например, одежда бренда отныне доступна на популярных зарубежных интернет-ресурсах Wolf & Badger (wolfandbadger.com) и Showroom (shwrm.com). Чтобы быть ближе к местным клиентам и гостям Риги, в ноябре коллекции марки Talented можно будет приобрести в pop-upмагазине универмага Stockmann.
Бренд Bergs Privé уже во второй раз становится участником Рижской недели моды. Принимая во внимание сильные стороны своей прошлой коллекции, образы новой весенне-летней коллекции дизайнеры бренда сделали более смелыми. Начало следующего сезона для марки Bergs Privé ознаменуется открытием собственного магазина.
На прошлом сезоне Рижской недели моды бренд Public Makes Image пережил яркий дебют. Несмотря на то, что марка существует всего два года, у нее уже появились почитатели не только в Латвии, но и в Центральной Европе. В ближайшее время Public Makes Image планирует развивать свою деятельность, открыв шоурумы в Амстердаме, Берлине, Москве и Милане.
Илья Булычев, основатель и дизайнер бренда BLCV by Bulichev, успешно осваивает рынки моды в России и странах СНГ. На данный момент ассортимент бренда представлен в шоуруме в Москве, предлагая услуги как оптовой, так и розничной торговли. Коллекции BLCV by Bulichev можно приобрести в магазинах Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Казани, Махачкалы и Минска. Одежду этой марки выбирают такие известные в обществе дамы, как Настасья Самбурская, Вера Брежнева и Мария Миногарова.
Дебютант нынешнего сезона Рижской недели моды - модная марка Pixie Won't Play - создана в 2015 году и в своих коллекциях объединяет элегантность, лёгкость и непринужденность. Созданием новой коллекции впервые руководила Лига Банга, которая с января 2018 года является главным дизайнером бренда.
Ещё один дебютант нынешнего сезона - бренд Anna Elizabete Fashion. Коллекции марки уже были успешно представлены на таких ведущих конкурсах для молодых дизайнеров, как Habitus Baltija, Vidzeme Fashion, Mados infekcija (Литва).
Молодой бренд одежды Noname Atelier в этом году отпраздновал свой первый День рождения. Несмотря на недолгое существование, дизайнеры марки уже успели заявить о себя на латвийском рынке моды и поставить весьма амбициозные задачи. Так, например, если ещё год назад Noname Atelier создавали лишь топы и джемперы, то сейчас ассортимент дополнили платья, брюки, рубашки, жакеты и даже верхняя одежда.
Этим летом Aristocrat Kids вошел в число трех брендов детской одежды люкс-сегмента (наряду с марками Mischka Aoki и Dolce&Gabbana), которые были выбраны представителями лондонского универмага Harrods для создания особого проекта в рамках рекламной кампании Rare Finds. При работе над проектом было создано на сегодняшний день самое дорогое и трудоемкое по пошиву платье, стоимость которого оценивается в 10 000 евро. Новую коллекцию Aristocrat Kids, которая будет представлена на грядущей Рижской неделе моды, уже оценили эксперты на Неделе моды в Милане, а в ближайшем времени она отправится в Москву, где будет показана порядка 500 гостям в Петровском дворце.
В этом году Paade Mode расширил каналы своих продаж. Наряду с уже более чем 20 освоенными рынками моды по всему миру, с этого года одежду марки можно приобрести в московских универмагах люкс-сегмента ЦУМ и Kangaroo, в легендарном французском торговом центре Galeries Lafayette в Париже и Ницце, в Harvey Nichols (Доха), а также в бельгийских KID и Moon. Наряду с этим, Paade Mode увеличил число своих магазинов в Нью-Йорке до семи и в Бостоне – до четырех.
Модный бренд детской одежды Leny Tomy Factory в этом году отпраздновал свое 10-летие. За эти десять лет, дважды год создавая сезонные коллекции, бренд получил широкое распространение и на данный момент представлен в магазинах по всему миру. В этом году дизайнерами марки были освоены новые рынки моды в России и Испании, а также заключено сотрудничество с латвийским универмагом Stockmann, где теперь также можно приобрести одежду из коллекций Leny Tomy Factory.
Рижская неделя моды, на которой будут представлены коллекции одежды сезона весна-лето 2019, пройдёт в Риге с 23 по 27 октября.