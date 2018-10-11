Что нового в мире моды Латвии?

ФОТО: Пресс-фото

Дебютант нынешнего сезона Рижской недели моды - модная марка Pixie Won't Play - создана в 2015 году и в своих коллекциях объединяет элегантность, лёгкость и непринужденность. Созданием новой коллекции впервые руководила Лига Банга, которая с января 2018 года является главным дизайнером бренда.

Pixie Won't Play ФОТО: Пресс-фото

Ещё один дебютант нынешнего сезона - бренд Anna Elizabete Fashion. Коллекции марки уже были успешно представлены на таких ведущих конкурсах для молодых дизайнеров, как Habitus Baltija, Vidzeme Fashion, Mados infekcija (Литва).

Anna Elizabete Fashion ФОТО: Пресс-фото

Молодой бренд одежды Noname Atelier в этом году отпраздновал свой первый День рождения. Несмотря на недолгое существование, дизайнеры марки уже успели заявить о себя на латвийском рынке моды и поставить весьма амбициозные задачи. Так, например, если ещё год назад Noname Atelier создавали лишь топы и джемперы, то сейчас ассортимент дополнили платья, брюки, рубашки, жакеты и даже верхняя одежда.

Noname Atelier ФОТО: Пресс-фото

Этим летом Aristocrat Kids вошел в число трех брендов детской одежды люкс-сегмента (наряду с марками Mischka Aoki и Dolce&Gabbana), которые были выбраны представителями лондонского универмага Harrods для создания особого проекта в рамках рекламной кампании Rare Finds. При работе над проектом было создано на сегодняшний день самое дорогое и трудоемкое по пошиву платье, стоимость которого оценивается в 10 000 евро. Новую коллекцию Aristocrat Kids, которая будет представлена на грядущей Рижской неделе моды, уже оценили эксперты на Неделе моды в Милане, а в ближайшем времени она отправится в Москву, где будет показана порядка 500 гостям в Петровском дворце.

Aristocrat Kids ФОТО: Пресс-фото

В этом году Paade Mode расширил каналы своих продаж. Наряду с уже более чем 20 освоенными рынками моды по всему миру, с этого года одежду марки можно приобрести в московских универмагах люкс-сегмента ЦУМ и Kangaroo, в легендарном французском торговом центре Galeries Lafayette в Париже и Ницце, в Harvey Nichols (Доха), а также в бельгийских KID и Moon. Наряду с этим, Paade Mode увеличил число своих магазинов в Нью-Йорке до семи и в Бостоне – до четырех.

Paade Mode ФОТО: Пресс-фото

Модный бренд детской одежды Leny Tomy Factory в этом году отпраздновал свое 10-летие. За эти десять лет, дважды год создавая сезонные коллекции, бренд получил широкое распространение и на данный момент представлен в магазинах по всему миру. В этом году дизайнерами марки были освоены новые рынки моды в России и Испании, а также заключено сотрудничество с латвийским универмагом Stockmann, где теперь также можно приобрести одежду из коллекций Leny Tomy Factory.

Leny Tomy Factory ФОТО: Пресс-фото