Чт, 11.10.2018
У меня может странная ассоциация, но Рига у меня ассоциируется с хлебом. Алина Астровская, "Орел и Решка"

Что нового в мире моды Латвии?

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ФОТО: Пресс-фото

Лучшие латвийские дизайнеры моды готовятся представить свои новые коллекции одежды на показах Рижской недели моды, которая этой осенью пройдет с 23 по 27 октября. Местные модельеры рассказали о своих профессиональных достижениях за последние полгода. 

Nóló продолжает покорять мировые вершины и расширять географию своих рынков. После участия в шоурумах в Китае и Гонконге одежда Nóló доступна в 40 магазинах по всей Азии. Кроме этого, благодаря участию в шоуруме в Милане бренд вышел на ранее неосвоенный рынок Испании. В целом, одежда Nóló теперь будет представлена еще в 14 магазинах Европы.

Nóló

ФОТО: Пресс-фото

Дизайнер Наталия Янсоне (бренд Natalija Jansone) также осваивает новые рынки. В этом сезоне созданные дизайнером коллекции впервые представлены в престижном шоуруме в Милане, благодаря чему марка продвигается на рынки моды стран СНГ и Средней Азии.

Natalija Jansone

ФОТО: Пресс-фото

One Wolf сейчас готовится к открытию своего магазина в Старой Риге, на улице Лаипу 2/4. Кроме этого, в результате сотрудничества, которое возникло на предыдущих Рижских неделях моды, сейчас бренд представлен в pop-up проекте немецкого концепт-стора «AA Collected в Вене. Также в сотрудничестве с салонами оптики Pasaules Optika марка One Wolf создала дизайн для многих моделей солнечных очков и стильных очков для зрения. Первые их прототипы будут продемонстрированы на показе RFW. 

One Wolf

ФОТО: Пресс-фото

Новый шаг в развитии предпринимательской деятельности сделан и брендом Katya Katya London. В этом году латвийская марка впервые приняла участие в престижной выставке моды White Show в Милане, проводимой в рамках местной Недели моды.

Katya Katya London

ФОТО: Пресс-фото

За последние полгода профессиональный рост марки Talented ознаменовался появлением нескольких новых каналов продаж. Так, например, одежда бренда отныне доступна на популярных зарубежных интернет-ресурсах Wolf & Badger (wolfandbadger.com) и Showroom (shwrm.com). Чтобы быть ближе к местным клиентам и гостям Риги, в ноябре коллекции марки Talented можно будет приобрести в pop-upмагазине универмага Stockmann.

Talented

ФОТО: Пресс-фото

Бренд Bergs Privé уже во второй раз становится участником Рижской недели моды. Принимая во внимание сильные стороны своей прошлой коллекции, образы новой весенне-летней коллекции дизайнеры бренда сделали более смелыми. Начало следующего сезона для марки Bergs Privé ознаменуется открытием собственного магазина.

Bergs Privé

ФОТО: Пресс-фото

На прошлом сезоне Рижской недели моды бренд Public Makes Image пережил яркий дебют. Несмотря на то, что марка существует всего два года, у нее уже появились почитатели не только в Латвии, но и в Центральной Европе. В ближайшее время Public Makes Image планирует развивать свою деятельность, открыв шоурумы в Амстердаме, Берлине, Москве и Милане.

Public Makes Image

ФОТО: Пресс-фото

Илья Булычев, основатель и дизайнер бренда BLCV by Bulichev, успешно осваивает рынки моды в России и странах СНГ. На данный момент ассортимент бренда представлен в шоуруме в Москве, предлагая услуги как оптовой, так и розничной торговли. Коллекции BLCV by Bulichev можно приобрести в магазинах Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Казани, Махачкалы и Минска. Одежду этой марки выбирают такие известные в обществе дамы, как Настасья Самбурская, Вера Брежнева и Мария Миногарова.

ФОТО: Пресс-фото

Дебютант нынешнего сезона Рижской недели моды - модная марка Pixie Won't Play - создана в 2015 году и в своих коллекциях объединяет элегантность, лёгкость и непринужденность. Созданием новой коллекции впервые руководила Лига Банга, которая с января 2018 года является  главным дизайнером бренда.

Pixie Won't Play

ФОТО: Пресс-фото

Ещё один дебютант нынешнего сезона - бренд Anna Elizabete Fashion. Коллекции марки уже были успешно представлены на таких ведущих конкурсах для молодых дизайнеров, как Habitus Baltija, Vidzeme Fashion, Mados infekcija (Литва).

Anna Elizabete Fashion

ФОТО: Пресс-фото

Молодой бренд одежды Noname Atelier в этом году отпраздновал свой первый День рождения. Несмотря на недолгое существование, дизайнеры марки уже успели заявить о себя на латвийском рынке моды и поставить весьма амбициозные задачи. Так, например, если ещё год назад Noname Atelier создавали лишь топы и джемперы, то сейчас ассортимент дополнили платья, брюки, рубашки, жакеты и даже верхняя одежда.  

Noname Atelier

ФОТО: Пресс-фото

Этим летом Aristocrat Kids вошел в число трех брендов детской одежды люкс-сегмента (наряду с марками Mischka Aoki и Dolce&Gabbana), которые были выбраны представителями лондонского универмага Harrods для создания особого проекта в рамках рекламной кампании Rare Finds. При работе над проектом было создано на сегодняшний день самое дорогое и трудоемкое по пошиву платье, стоимость которого оценивается в 10 000 евро. Новую коллекцию Aristocrat Kids, которая будет представлена на грядущей Рижской неделе моды, уже оценили эксперты на Неделе моды в Милане, а в ближайшем времени она отправится в Москву, где будет показана порядка 500 гостям в Петровском дворце.

Aristocrat Kids

ФОТО: Пресс-фото

В этом году Paade Mode расширил каналы своих продаж. Наряду с уже более чем 20 освоенными рынками моды по всему миру, с этого года одежду марки можно приобрести в московских универмагах люкс-сегмента ЦУМ и Kangaroo, в легендарном французском торговом центре Galeries Lafayette в Париже и Ницце, в Harvey Nichols (Доха), а также в бельгийских KID и Moon. Наряду с этим, Paade Mode увеличил число своих магазинов в Нью-Йорке до семи и в Бостоне – до четырех.

Paade Mode

ФОТО: Пресс-фото

Модный бренд детской одежды Leny Tomy Factory в этом году отпраздновал свое 10-летие. За эти десять лет, дважды год создавая сезонные коллекции, бренд получил широкое распространение и на данный момент представлен в магазинах по всему миру. В этом году дизайнерами марки были освоены новые рынки моды в России и Испании, а также заключено сотрудничество с латвийским универмагом Stockmann, где теперь также можно приобрести одежду из коллекций Leny Tomy Factory.

Leny Tomy Factory

ФОТО: Пресс-фото

Рижская неделя моды, на которой будут представлены коллекции одежды сезона весна-лето 2019, пройдёт в Риге с 23 по 27 октября.

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