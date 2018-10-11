Чт, 11.10.2018
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Пентагон приостановил полеты F-35

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ФОТО: AFP/SCANPIX

Министерство обороны США приостановило полеты новейших истребителей F-35. Об этом сообщает Military Times.

По данным издания, Пентагон приостановил полеты F-35 на время инспекции топливной системы самолетов.

Как отмечается, полеты истребителей были приостановлены на 48 часов, передает Gazeta ru.

Ранее сообщалось, что в США раскритиковали «боевой дебют» истребителя F-35.

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