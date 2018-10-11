TVNET RusНовостиЗа рубежомПентагон приостановил полеты F-35Пентагон приостановил полеты F-35Gazeta.ru Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать11 октября 2018, 19:14ФОТО: AFP/SCANPIXМинистерство обороны США приостановило полеты новейших истребителей F-35. Об этом сообщает Military Times.По данным издания, Пентагон приостановил полеты F-35 на время инспекции топливной системы самолетов.Как отмечается, полеты истребителей были приостановлены на 48 часов, передает Gazeta ru.Ранее сообщалось, что в США раскритиковали «боевой дебют» истребителя F-35.Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьпентагонсамолет