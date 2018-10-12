В Чехии нашли участок, до сих пор принадлежащий гестапо

Как сообщает информационный портал iDnes.cz, участок площадью 30 квадратных метров в окрестностях городка Годонин принадлежал до Второй мировой войны еврейской семье, которая погибла во время Холокоста. В 1943 году, во время нацистской оккупации, он был занесен в кадастровые списки, причем в качестве владельца было указано местное управление гестапо.

После войны в результате ряда бюрократических ошибок участок не попал ни к одному из новых владельцев, а в 1982 году при очередной кадастровой переписи был вновь записан как принадлежащий "управлению государственной тайной полиции", хотя ведомства с таким названием в тогдашней Чехословакии не существовало, передает Korrespondent.net.