Сама по себе концепция и не глупа, и не лицемерна - особенно учитывая леволиберальное наследие правящей в Германии коалиции (да и всего еще вчерашнего европейского мэйнстрима), в котором Израилю традиционно отводилось место агрессора. Хотя, разумеется, на еврейский народ это негативное отношение никак не распространялось. Зато европейские правые - просто все, как один, - от Израиля во многолетнем восхищении. Еще бы: правые у власти, мощная армия, с арабами не церемонятся... вот и нам бы так!

В свою очередь, не слишком дальновидная традиционная антиизраильская позиция ЕС - часть хорошо известных (и расхлебываемых до сих пор) проблем, порожденных западноевропейским "комплексом экс-колониалиста". Нравилось это или нет евреям, давно жившим в "старом" ЕС, - заметного сопротивления они не оказывали. Но в Германии ситуация иная: три четверти ее нынешних еврейских граждан - выходцы из бывшего СССР. Естественно, настроены они произраильски. В AfD все это учли.

Учли настолько аккуратно, что даже заметно "свернули российскую тему" - чтобы не перессорить своих еврейских неофитов. Имеющих разные мнения, скажем, на тему Крыма. Набралось таких неофитов, впрочем, пока аж целых 24 - на всю-то Германию.

И, хотя представители большинства светских и религиозных еврейских организаций дружным хором советуют держаться от AtD подальше, статистика оскорблений и нападений на евреев иммигрантами с Ближнего Востока, для которых что Израиль, что еврейский ученик немецкой школы - все одно и то же, - пока не снижается. Так что искушение есть.

Особенно на фоне "проклятого вопроса" бывшего советского (а ныне немецкого) обывателя любого происхождения: а затем ли он ехал в Европу, чтобы оказаться снова в Евразии?!

Этот "проклятый вопрос" - не только огромный бонус для AfD, но и источник ее вполне многонациональной поддержки. Поэтому следующие вопросы озвучивают уже сами "альтернативщики" - и в Бундестаге, и в медиапространстве, и на уличных митингах. С чего это вы взяли, что мы ксенофобы? Разве нас не поддерживают люди разных национальностей; не только немцы, но и славяне, а теперь еще и евреи? Не только родившиеся в Германии, но и недавно в нее приехавшие. Ведь мы защищаем общие ценности иудейско-христианской цивилизации! С чего вы решили, что мы пропутинские? Да, съездили наши люди в Крым, но как частные лица, и за свои деньги... Но мы определенно произраильские, мы - за столицу в Иерусалиме, за Дональда Трампа, и против Меркель и Юнкера с их гнилой бюрократией!

Такие вот метаморфозы ребрендинга.

"Нацпопинтерн" - будущее Европы?