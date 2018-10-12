Политический сезон, едва начавшись, рванул с места в карьер. В тот самый уикенд, что принес Латвии куда как противоречивые результаты выборов в Сейм, "народы-суверены" Чехии и Румынии влепили своим нацпопулистским "защитникам" по вполне показательной оплеухе. И в те же выходные сильно озабоченная оптимизацией имиджа "Альтернатива для Германии" (AfD) с пафосом объявила о создании в своих рамках "еврейской фракции". На то, что немецкие евреи невесть с какого перепугу окажутся глупее румын или жителей Праги, надежд, понятно, мало. Намного важнее другое: удастся ли к началу майских выборов в Европарламент правым и левым "нацпопам" Европы сколотить сплоченный блок? Ведь именно про это была речь на прошедшей в понедельник римской встрече Марин Ле Пен и Томмазо Сальвини.
Не так глуп "суверен", как его малюют
Великую фразу первого президента Чехословакии Томаша Масарика о том, что каждый народ имеет такое правительство, какого заслуживает, цитировали многие и по очень разным поводам. Усомниться в ее правоте действительно трудно: слишком уж показательно "историческое обеспечение". Есть, правда, нюансик: момент волеизъявления граждан - разовая акция. Вроде свадьбы. А дальнейшая "совместная жизнь" - несколько дольше. Продолжительностью как минимум в каденцию. Так что во времени на размышление у народа недостатка нет: было бы желание.
Желание не впустить в муниципалитет Праги коалицию победившей на прошлогодних парламентских выборах национал-популистской партии ANO оказалось настолько сильным, что, как ни старался ее лидер, чешский премьер (и миллиардер) Андрей Бабиш, "взять" столицу ему не удалось. Не помогли ни два с половиной миллиона евро, выложенных на кампанию муниципальных выборов, ни поддержка принадлежащего "чешскому Берлускони" медиа-конгломерата.
Если парламентскую победу Бабишу принесло слишком доверчивое отношение провинции к политрекламе на всех принадлежащих магнату телеканалах, то в Праге не было секретом, что "народной" партией рулит типичный посткоммунистический олигарх. Да еще и подозреваемый в "распиле" евродотаций.
Возбужденное генпрокуратурой дело о том "распиле", впрочем, было спешно закрыто специальным президентским указом: Милош Земан не сомневался, что Бабиш поможет ему на президентских выборах, следовавших за парламентскими. И не ошибся.
Зато коалицию новоиспеченный премьер мозольно собирал аж восемь месяцев: никто не рвался вступать в блок с ANO (сходный сюжет, помнится, имел место и в Латвии, а теперь уж ясно, что он повторится!) - пока на помощь не пришли все те же соцдемы Земана. Да коммунисты.
На сей же раз никто из перечисленных подельников ANO не достал в пражском муниципалитете ни кресла. Большинство пражан готово было голосовать за кого угодно, лишь бы не за блок Бабиша. Не диво, что самой желанной в такой ситуации оказалась молодая проевропейская Партия Пиратов (официальное название!), чья кампания проходила под не менее веселым лозунгом: "В Праге воруют не все!"
Если тема воровства и коррупции в коридорах власти актуальна и популярна даже в сравнительно благополучной социально и экономически Чехии, то что же говорить о Румынии, где все ужимки и прыжки правящей партии, именующей себя социалдемократической (PSD), только на то и направлены, чтобы прорыть безопасную лазейку для всевозможных "распилов" - например, путем изменения национального уголовного законодательства.
Для этого, собственно, и была затеяна так называемая судебная реформа, которую "слуги народа" вот уж полгода как пытаются всеми способами протащить. Хотя и президент страны, и Конституционный суд, и Еврокомиссия, и, наконец, сам "суверен" отказываются ее поддержать.
Кульминацией противостояния стал брутальный разгон мирной демонстрации в Бухаресте 10 августа - первый в своем роде с момента победы парламентаризма в Румынии в 1996 году. В стране успело уже вырасти поколение, подобную дичь наблюдавшее лишь в видеоматериалах про "там" и "тогда". Генпрокуратура открыла сотни уголовных дел по жалобам пострадавших, Брюссель и Вашингтон погрозили пальцем; летели недели, но сюжет не сходил с медийных полос. И тогда PSD решилась на отвлекающий "перезапуск" тематики публичной дискуссии. Она и материалец-то запасла давным-давно. Да все придерживала на черный день.
Совершенно не предполагая, что по-настоящему черным станет тот день, когда она эту рискованную карту выложит.
6 и 7 октября гражданам Румынии было предложено принять участие в так называемом Рефередуме о семье. Говоря же точнее - об изменении конституционной дефиниции семьи.
Еще в 2015-16 годах несколько НПО с благословения клира РумПЦ собрали два миллиона подписей под петицией, предлагающей изменить конституционное определение семьи с существующего "союза двух супругов" на "союз мужчины и женщины". А то ведь хищные элгэбэтэшники наступают со всех сторон, того и гляди слопают нашу традиционную православную семью с потрохами. И хотя та же конституция Румынии предполагает рассмотрение любой петиции, под которой подписей не менее полумиллиона, в парламенте документик отложили в далекий ящичек. Нечего, мол, без особой нужды собачиться с ЕС, оттуда денежки идут... А вот теперь, раз нужда появилась, можно и занять народ жизненно важной темой.
И ничего глупее выйти просто не могло. "Стратегический" в глазах PSD референдум превратился, по выражению одного бухарестского острослова, в "индифферендум": фреквенция "утухла", не достигнув и 21%. При минимальном-то 30%-ном "пороге"!
И ведь не скажешь, что в стране, где до сих пор почти половина народу живет на селе, и деревенский поп для многих - непререкаемый авторитет, - фундаментализм вдруг взял да и вышел из моды. Подписали же два миллиона злосчастную петицию!
Народ, однако, дал понять, что PSD больше не доверяет, и из ее рук не купит ничего. Пусть в церкви хоть десять раз посоветуют. На глупости ширнармассы бывают горазды, но заведомого записания себя в идиоты, понятно, терпеть не станут.
Альтернатива для "Альтернативы"
По ряду понятных причин сравнивать PSD c немецкой AfD никому и в голову не придет. Но некоторое ситуативное сходство на текущий момент все же у них обнаружилось. Обеим партиям позарез нужен ребрендинг. Одной - чтобы удержать власть, а другой - чтобы ее получить. Уже к сентябрю AfD выросла во вторую по численной поддержке политическую силу Германии после правящей коалиции христианских демократов/социалистов (CDU/CSU).
И хотя всем еще памятны скандальные сентенции лидеров AfD - в частности, отрицающие Холокост, к "крайним" эту партию чем дальше, тем реже относят. Потому как есть же еще и движение Pegida - не говоря уж о неонацистских группах, снова о себе напомнивших во время недавних беспорядков в Хемнице.
Вполне отдавая отчет, что с коалицией Меркель-Зеехофера "Альтернативе" определенно не тягаться, ее руководство, однако, мечтает протоптать дорожку в политический истеблишмент. Один из верных ходов: модифицировать старый лозунг "против исламизации Германии" в "безопасность для еврейских граждан".
Звучать будет совсем иначе, но суть-то останется прежней: мигранты-мусульмане огульно ненавидят Израиль... в общем, сами понимаете, как это проявляется. Мы же, напротив, Израиль очень любим и поддерживаем, и своих евреев в обиду не дадим.
Сама по себе концепция и не глупа, и не лицемерна - особенно учитывая леволиберальное наследие правящей в Германии коалиции (да и всего еще вчерашнего европейского мэйнстрима), в котором Израилю традиционно отводилось место агрессора. Хотя, разумеется, на еврейский народ это негативное отношение никак не распространялось. Зато европейские правые - просто все, как один, - от Израиля во многолетнем восхищении. Еще бы: правые у власти, мощная армия, с арабами не церемонятся... вот и нам бы так!
В свою очередь, не слишком дальновидная традиционная антиизраильская позиция ЕС - часть хорошо известных (и расхлебываемых до сих пор) проблем, порожденных западноевропейским "комплексом экс-колониалиста". Нравилось это или нет евреям, давно жившим в "старом" ЕС, - заметного сопротивления они не оказывали. Но в Германии ситуация иная: три четверти ее нынешних еврейских граждан - выходцы из бывшего СССР. Естественно, настроены они произраильски. В AfD все это учли.
Учли настолько аккуратно, что даже заметно "свернули российскую тему" - чтобы не перессорить своих еврейских неофитов. Имеющих разные мнения, скажем, на тему Крыма. Набралось таких неофитов, впрочем, пока аж целых 24 - на всю-то Германию.
И, хотя представители большинства светских и религиозных еврейских организаций дружным хором советуют держаться от AtD подальше, статистика оскорблений и нападений на евреев иммигрантами с Ближнего Востока, для которых что Израиль, что еврейский ученик немецкой школы - все одно и то же, - пока не снижается. Так что искушение есть.
Особенно на фоне "проклятого вопроса" бывшего советского (а ныне немецкого) обывателя любого происхождения: а затем ли он ехал в Европу, чтобы оказаться снова в Евразии?!
Этот "проклятый вопрос" - не только огромный бонус для AfD, но и источник ее вполне многонациональной поддержки. Поэтому следующие вопросы озвучивают уже сами "альтернативщики" - и в Бундестаге, и в медиапространстве, и на уличных митингах. С чего это вы взяли, что мы ксенофобы? Разве нас не поддерживают люди разных национальностей; не только немцы, но и славяне, а теперь еще и евреи? Не только родившиеся в Германии, но и недавно в нее приехавшие. Ведь мы защищаем общие ценности иудейско-христианской цивилизации! С чего вы решили, что мы пропутинские? Да, съездили наши люди в Крым, но как частные лица, и за свои деньги... Но мы определенно произраильские, мы - за столицу в Иерусалиме, за Дональда Трампа, и против Меркель и Юнкера с их гнилой бюрократией!
Такие вот метаморфозы ребрендинга.
"Нацпопинтерн" - будущее Европы?
Когда этим летом, открывая свой новый брюссельский офис, бывший советник Трампа Стив Бэннон раздал несколько интервью, стало ясно: недавний спикер и медиа-рупор американских alt-rights (альтернативных правых) имеет некий план сетевой консолидации европейских "нацпопов" ввиду грядущих выборов в Европарламент. Приблизительно по модели подрывного ленинско-сталинского Коминтерна.
Коминтерн, правда, устраивал, где мог, диверсии во имя грядущей победы пролетариата во всем мире. И был разогнан, когда охота к "мировой революции" у "отца народов" пропала, а курс СССР сменился на великодержавно-имперский. Никаких наднационально-объединительных задач не ставящий. Поэтому вопрос тут возникает вот какой: насколько в принципе способны к объединению желающие растащить по национальным дворам то, что нам известно как современная Европа?
Ведь фразы вроде "Европы наций", так нравящиеся и Сальвини, и Ле Пен, - ничем не обеспеченная, пустая риторика. У нацпопулистов - неважно, левых или правых - разве есть видение коллективной безопасности такой Европы? Есть хотя бы догадки на предмет ее экономического функционирования? Есть рецепты сглаживания контрастов и конфликтов между богатыми и бедными странами, которые в случае гипотетического самороспуска ЕС лишь возрастут? Ни на одну из этих тем альтернативных предложений пока что не слыхать. Так с чего же вообще "нацпопы" взяли, что от "развода" с ЕС выиграют непременно ими ведомые народы?
"По их разумению, - заметил в римской La Stampa политолог Альберто Мингарди, - ЕС элитарный проект, выступающий за ценности, важные лишь для какого-то ничтожного меньшинства, а народу-суверену они чужды. Следуя этой логике..., единственный выход - как можно скорее покинуть сей клуб. Правда, для такого финта нужно быть независимым... (в том числе -Авт.) и от чужого кошелька".
Знает итальянский автор, о чем пишет. Как знает это каждый в Италии, кто не закрывает глаза на очевидность и хоть чуть-чуть представляет, как и откуда приходят, и с какой скоростью исчезают щедро рассыпаемые популистами деньги. Да и в одной ли Италии? Сами же "нацпопы" выше этих мелочных хлопот. Есть деньги - тут же раздадим; нет - поищем, где-нибудь да возьмем. Главное чтобы не из своих кровных.
На никчемный "семейный" референдум румынская правящая вышвырнула 39 миллионов евро. В небогатой-то стране! Неужели из партийной кассы вынула? Нет же: позаимствовала из национального стратегического резерва. А что? На такое дело-то! Да и чего бояться? Не даст ведь богатый ЕС по миру пойти!
Действительно, чего бояться? Главное, чтобы сверху исправно падали желуди - пока мы снизу подкапываем корни. А свалится дуб - так еще и лучше: все желуди наши!
Правда, больно уж разные свиньи собрались под европейским дубом. Оттого не сильно верится, что окажутся способными хотя бы на дележ без драки.
Слишком неоднороден и ЕС. Как и языки, привычки, амбиции, страхи и надежды его граждан. То, что для одних трагично, другим покажется пустяком. На столь "пересеченной местности" любой большой популистский проект забуксует. В одной только Латвии предел мечтаний популистов более-менее равен результату, полученному на последних выборах партией KPV LV. Выше не прыгнуть. Языковая разделенность мешает. В странах более однородных, понятно, простору побольше. Но выдвигать-то кандидатов в ЕП будут из всех стран ЕС.
Ясно, что представителей популистских движений там после выборов прибавится. Но их главная проблема все та же - эгоизм и отсутствие солидарности. Поэтому слухи о том, что "нацпопинтерн" вот-вот одолеет и растащит Европу, явно преувеличены.