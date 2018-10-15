Дивиденды аэропорта ''Рига'' в бюджет могут быть уменьшены до 20%

Документы планировалось рассмотреть 15 октября, но теперь их рассмотрение отложено до 22 октября.

Министерство финансов считает, что с уменьшением выплачиваемой доли прибыли до 2024 года возникнет отрицательное влияние на государственный бюджет, потому что государство не получит доходов от причитающейся ему доли прибыли. Со своей стороны Министерство сообщения считает, что, если на период 2018-2023 годов не будет введена другая политика дивидендов, аэропорту придется на 60% сокращать инвестиционную программу, что не позволит увеличить емкость терминала на 3,3 млн или до 10 млн пассажиров в год.

В итоге аэропорт будет ограничен 6,7 млн пассажиров в год, в то время как прогноз на 2017-2036 годы составляет 8,2 млн. Не будет освоено финансирование из Фонда сплочения, будет ограничено максимальное число самолетов и пассажиров, обслуживаемых в часы пик. Все это прямо повлияет на возможности долгосрочного развития авиакомпании "airBaltic" в Риге и Латвии, аэропорт утратит позиции лидера в Балтии, не будет обеспечена совместимость железнодорожной станции "Rail Baltica" и терминала Рижского аэропорта.

Решение вступит в силу после того, как будет получено заключение Еврокомиссии о том, что установление другой доли дивидендов не может расцениваться как коммерческая поддержка.