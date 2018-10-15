В Латвии побит рекорд тепла для 15 октября

В понедельник после полудня температура воздуха на большей части территории Латвии повысилась до +18..+21 градуса, и такая теплая погода 15 октября наблюдается впервые за всю историю метеонаблюдений, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.