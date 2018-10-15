Пн, 15.10.2018
Мы обязательно заедем в деревню Бобровка в Сибири, где находятся 50 домов, обитатели которых говорят между собой по-латышски. Виктория Пушкеле, журналист TVNET

В Латвии побит рекорд тепла для 15 октября

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Осенний пейзаж в Драбешской волости

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В понедельник после полудня температура воздуха на большей части территории Латвии повысилась до +18..+21 градуса, и такая теплая погода 15 октября наблюдается впервые за всю историю метеонаблюдений, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

До сих пор самая высокая температура воздуха 15 октября в Латвии была зарегистрирована в 1979 году и составила +19,3 градуса.

Рекорды тепла в Латвии устанавливаются уже пятый день подряд, и синоптики прогнозируют, что местами температурные рекорды будут превзойдены в течение еще трех дней.

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