Пн, 15.10.2018
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В "Динамо" вернулся Колтон Гиллис. Зиле пропустит несколько недель

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Колтон Гиллис

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Рижское "Динамо" объявило о том, что к ним присоединился канадский нападающий Колтон Гиллис. Кроме того стало известно, что из-за полученной травмы защитник Кристапс Зиле пропустит несколько недель.

Латвийский клуб поразила настоящая эпидемия повреждений. Сейчас травмы залечивают Брендон Макмиллан, Марк-Энтони Дзанетти и Увис Балинскис. Сегодня стало известно, что 20-летний Кристапс Зиле пропустит несколько недель. Защитник получил травму плеча и не смог завершить предыдущий матч против владивостокского "Адмирала" (2:0).

В этом сезоне Зиле провёл 16 матчей. В целом это четвёртый сезон защитника в КХЛ.

Помимо проблем с травмированными игроками, у рижан есть проблемы с забрасыванием шайб, поэтому возвращение Гиллиса будет очень кстати. 29-летний канадец выступал за "Динамо" в предыдущих двух сезонах, но из-за проблем со здоровьем в минувшем сезоне сыграл всего в шести матчах.

В сезоне-2016/2017 Гиллис в составе рижского клуба провёл 43 матча и забил 8 голов. Ранее канадец провёл 154 матча в НХЛ, а в 2015 году перебрался в Словакию и присоединился к клубу "ХК 05" из города Банска Бистрица.

Следующий матч "Динамо" проведёт дома. На этот раз соперником нашей команды станет "Амур" из Хабаровска. Встреча состоится во вторник, 16 октября.

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