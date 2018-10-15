В "Динамо" вернулся Колтон Гиллис. Зиле пропустит несколько недель

Рижское "Динамо" объявило о том, что к ним присоединился канадский нападающий Колтон Гиллис. Кроме того стало известно, что из-за полученной травмы защитник Кристапс Зиле пропустит несколько недель.
Латвийский клуб поразила настоящая эпидемия повреждений. Сейчас травмы залечивают Брендон Макмиллан, Марк-Энтони Дзанетти и Увис Балинскис. Сегодня стало известно, что 20-летний Кристапс Зиле пропустит несколько недель. Защитник получил травму плеча и не смог завершить предыдущий матч против владивостокского "Адмирала" (2:0).
В этом сезоне Зиле провёл 16 матчей. В целом это четвёртый сезон защитника в КХЛ.
Помимо проблем с травмированными игроками, у рижан есть проблемы с забрасыванием шайб, поэтому возвращение Гиллиса будет очень кстати. 29-летний канадец выступал за "Динамо" в предыдущих двух сезонах, но из-за проблем со здоровьем в минувшем сезоне сыграл всего в шести матчах.
В сезоне-2016/2017 Гиллис в составе рижского клуба провёл 43 матча и забил 8 голов. Ранее канадец провёл 154 матча в НХЛ, а в 2015 году перебрался в Словакию и присоединился к клубу "ХК 05" из города Банска Бистрица.
Следующий матч "Динамо" проведёт дома. На этот раз соперником нашей команды станет "Амур" из Хабаровска. Встреча состоится во вторник, 16 октября.