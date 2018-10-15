В "Динамо" вернулся Колтон Гиллис. Зиле пропустит несколько недель

Латвийский клуб поразила настоящая эпидемия повреждений. Сейчас травмы залечивают Брендон Макмиллан, Марк-Энтони Дзанетти и Увис Балинскис. Сегодня стало известно, что 20-летний Кристапс Зиле пропустит несколько недель. Защитник получил травму плеча и не смог завершить предыдущий матч против владивостокского "Адмирала" (2:0).

В этом сезоне Зиле провёл 16 матчей. В целом это четвёртый сезон защитника в КХЛ.

Помимо проблем с травмированными игроками, у рижан есть проблемы с забрасыванием шайб, поэтому возвращение Гиллиса будет очень кстати. 29-летний канадец выступал за "Динамо" в предыдущих двух сезонах, но из-за проблем со здоровьем в минувшем сезоне сыграл всего в шести матчах.

В сезоне-2016/2017 Гиллис в составе рижского клуба провёл 43 матча и забил 8 голов. Ранее канадец провёл 154 матча в НХЛ, а в 2015 году перебрался в Словакию и присоединился к клубу "ХК 05" из города Банска Бистрица.