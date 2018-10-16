Администратор ''Trasta komercbanka'' в сентябре вернул 361 тыс. евро

За счет возврата кредитов получено 9707 евро, от продажи недвижимости - 3500 тыс. евро, от продажи движимого и другого имущества - 73 евро, от возвращения других активов и доходов - 1350 евро.

В 2018 году администратор банка вернул в общей сложности 2,292 млн евро, а с 14 марта 2016 года, когда банк был признан ликвидируемым, - 140,113 млн евро.

Расходы по процессу неплатежеспособности в сентябре 2018 года составили 85 454 евро, за девять месяцев года - 786 354 евро, а с 14 марта 2016 года - 18,977 млн евро.

Остаток выданных банком кредитов в конце сентября 2018 года составил 9,367 млн евро, стоимость предназначенного для продажи имущества - 11,777 млн евро.

Активы "Trasta komercbanka" на 30 сентября составили 40,436 млн евро (в конце августа - 41,489 млн евро), капитал и резервы были отрицательными - минус 54,704 млн евро.