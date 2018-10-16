После завершения ремонта "NordBalt" электроэнергия в Балтии дешевеет

В Литве по сравнению с предыдущей неделей электроэнергия снизилась в цене на 3% до 57,83 евро за мегаватт-час, в Латвии - на 1% до 57,80 евро, в Эстонии снижение цены было наиболее значительным - на 17% до 42,15 евро, сообщает независимый поставщик электроэнергии "Elektrum Lietuva".

Наибольшее влияние на снижение цен оказал рост производства электроэнергии на ветряных установках, а также увеличение уровня воды в резервуарах ГЭС.

С 8 по 14 октября потребление электроэнергии в балтийских странах сократилось на 1% до 516 гигаватт-часов. В Эстонии и Латвии этот показатель уменьшился на 2% - соответственно до 152 и 137 гигаватт-часов, а в Литве спрос не изменился - за неделю потребление составило 228 гигаватт-часов.