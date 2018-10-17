Латвия разгромно проиграла Грузии. Дубль Гризманна обеспечил Франции победу над Германией

События в матче начали развиваться стремительно уже в самом начале игры. На 4-й минуте мяч в штрафной площади сборной Латвии угодил в руку Виталию Максименко, в результате чего судья указал на «точку». 11-метровый в блестящем стиле отразил вратарь и капитан сборной Андрис Ванинс. Правда, через несколько минут Грузии всё-таки удалось открыть счёт в матче. Дальним ударом отметился Джаба Канкава.

Грузинские футболисты уверенно контролировали ход встречи, пока сборная Латвии играла от обороны и ждала возможности контратаковать. В середине первого тайма хорошая возможность сравнять счёт была у Виталия Ягодинского, но его удар пришёлся мимо ворот. На 29-й минуте грузины увеличили своё преимущество — Валериане Гвилия поразил ворота с очень острого угла.

Второй тайм латвийские футболисты начали активнее и агрессивнее, но опасных моментов у ворот гостей создать так и не получилось. На 61-й минуте сборная Грузии вновь забила — Георгий Чакветадзе обыграл Вадима Жулева и довёл счёт до разгромного — 0:3. В конце матча грубую ошибку допустил Максименко, который позволил сопернику создать отличный момент, но, к счастью, мяч пролетел выше ворот.

Таким образом, группу по-прежнему возглавляет сборная Грузии, которая набрала макисмальное количество очков — 12, следом идёт Казахстан (5 очков). Замыкают группу Латвия и Андорра у которых по два очка. Победа в сегодняшнем матче гарантировала грузинам первое место в группе и возможность побороться за путёвку на Евро-2020.

В центральном матче дня чемпионы мира сборная Франции принимала сборную Германии. Встреча состоялась на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени и завершилась победой хозяев - 2:1.

На 14-й минуте главный арбитр встречи Милорад Мажич назначил в ворота французов неочевидный (мяч попал то ли в руку, то ли в подмышку) пенальти, который успешно реализовал Тони Кроос. Для полузащитника мадридского "Реала" этот гол стал 14-м в 90 матчах за сборную.

Ответный мяч французы сумели забить лишь во втором тайме - на 62-й минуте гол в ворота немецкой сборной забил Антуан Гризманн. Нападающий «Атлетико» также стал автором второго гола сборной Франции, реализовав 11-метровый удар на 80-й минуте.

Действующий чемпионы мира уверенно возглавляют свою группу, имея в своём активе 7 очков. На второй строчке находится Голландия (3 очка), а на последнем Германия, которая смогла добыть только одно очко. Тотальный и затянувшийся провал команды под управлением Йоахима Лева продолжается. Немцы готовятся занять последнее место в группе и вылететь в Лигу «B».

Результаты остальных матчей Лиги Наций: