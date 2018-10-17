Ср, 17.10.2018
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Латвийские звезды встречают осень в Сигулде ФОТО

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ФОТО: Ekrānuzņēmums

Ежегодно, вероятно, только ленивый латвиец не отправляется в Сигулду, чтобы встретить золотую осень. На минувшей неделе жители со всех уголков Латвии съехались в этот город, чтобы насладиться осенней природой.  Среди них и местные знаменитости, которые поспешили запечатлеть яркие моменты, и поделиться фотографиями со своими подписчиками.

Музыкант и политик Андрис Кивич

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turaida.

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Актриса Агнесе Зелтиня

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

With my girls☀️☀️☀️3 generations.

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From sunny gold to warm red.#sigulda #goldenautumn #goldenautumn🍁 #siguldaspilsdrupas

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Sigulda’s golden autumn has started.#sigulda #siguldaaizrauj #siguldacastle #oktobris #october

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Хип-хоп исполнитель Эдуард Горбунов (псев. Edavārdi)

Певица Амината Савадого

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#fire 🍁🔥

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Политик и врач Хосам Абу Мери

Исполнитель Карлис Казакс

Музыкант Микс Дукурс

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