Ежегодно, вероятно, только ленивый латвиец не отправляется в Сигулду, чтобы встретить золотую осень. На минувшей неделе жители со всех уголков Латвии съехались в этот город, чтобы насладиться осенней природой. Среди них и местные знаменитости, которые поспешили запечатлеть яркие моменты, и поделиться фотографиями со своими подписчиками.