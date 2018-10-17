Ежегодно, вероятно, только ленивый латвиец не отправляется в Сигулду, чтобы встретить золотую осень. На минувшей неделе жители со всех уголков Латвии съехались в этот город, чтобы насладиться осенней природой. Среди них и местные знаменитости, которые поспешили запечатлеть яркие моменты, и поделиться фотографиями со своими подписчиками.
Музыкант и политик Андрис Кивич
Актриса Агнесе Зелтиня
Хип-хоп исполнитель Эдуард Горбунов (псев. Edavārdi)
Певица Амината Савадого
Политик и врач Хосам Абу Мери
Rudens Latvijā kā nekur! Zelts kokos, smaidi pretīmnācēju sejās, lielisks laiks, garda maltīte. Laimei vajag pavisam nedaudz! Autumn in Latvia like nowhere else. Gold in the trees, smiling faces all around, wonderful weather, tasty meal. You don't need much for happiness!
Исполнитель Карлис Казакс
Музыкант Микс Дукурс