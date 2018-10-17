У принца Чарльза подрастают трое внуков от его старшего сына Уильяма и невестки Кейт Миддлтон — Джордж, Шарлотта и Луи. А 12 октября сын Елизаветы II узнал о беременности Меган Маркл, которая в мае этого года вышла замуж за принца Гарри.

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Таким образом, весной 2019-го Чарльз станет дедушкой уже в четвертый раз. Пока остальные члены королевской семьи молчат по поводу долгожданного прибавления, наследник британского решил первым прокомментировать эту радостную новость.

«Я уже не один тост произнес за будущего малыша», — со смехом признался Чарльз. Судя по всему, он невероятно счастлив за своего младшего сына и ждет не дождется, когда вновь станет дедом.

Об этом принц рассказал во время посещения ликеро-водочного завода в шотландском Абердиншире, куда он приехал с традиционным визитом. Теперь британцы с нетерпением ожидают, что по поводу будущего малыша скажет его прабабушка Елизавета II, которая, по слухам, была против брака принца Гарри и Меган Маркл.