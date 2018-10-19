Ани Лорак спела о предательстве и изменах мужа

В тексте песни говорится о том, что певице приснился сон, в котором другая женщина целует ее возлюбленного. А она боится, чтобы это сон не стал вещим. Пользователи Сети сразу распознали в тексте "крик души". О разводе Ани Лорак с мужем Муратом Налчаджиоглу начали говорить летом 2018 года. Тогда мужчину увидели с предполагаемой любовницей в ночном клубе.

Поклонники Лорак позитивно оценили новую песню. За пять часов она собрала почти 45 тысяч просмотров. Также певицу похвалили за то, что она не начала устраивать сцены, а изложила все свои переживания в песне.