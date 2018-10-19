"Зенит" вступился за Кокорина в суде

В документе, подписанном президентом клуба Сергеем Фурсенко, изложены характеризующие футболиста данные. Клуб осудил поведение игрока, но попросил избрать для него меру пресечения, не связанную с лишением свободы. За Кокорина поручились Фурсенко и главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

Ранее 19 октября Семак заявил, что в "Зените" "рассчитывали и рассчитывают на Кокорина". Тренер выразил согласие с тем, что Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев должны понести наказание, но отметил, что оно должно быть справедливым.

8 октября Кокорин и Мамаев в компании друзей стали зачинщиками двух драк в Москве. Вначале они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а затем отправились в одну из столичных кофеен, где напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака.