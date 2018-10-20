«Родственники Кокорина плачут на ТВ, а перевести ему деньги и передать передачу не могут»

«Мамаев сходил в храм после того, как оставили в силе меру пресечения в виде ареста. Практически сразу пошел в храм. Младший Кокорин освоился уже более-менее. А старший еще так и напряжен.

Что меня удивило. Мамаеву отец уже положил деньги на счет, Мамаев уже написал заявление на то, что хочет сходить в спортзал. Мамаеву уже несколько раз передали передачу, у него есть и попить, и поесть. И вещи ему передали: гигиенические принадлежности, туалетную бумагу.

А Кокорину ничего не передали, и счет его никто не пополнил.

Вот это цена всем дружественным песням, которые поют друзья и сторонники Кокориных в Интернете.

Ну если вы действительно друзья и сторонники, зачислите деньги. Для этого необходимо просто приехать в СИЗО, назвать фамилию, имя, отчество и дату рождения — и положить деньги на лицевой счет.