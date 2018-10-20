«Родственники Кокорина плачут на ТВ, а перевести ему деньги и передать передачу не могут»

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий рассказал Sport24 об условиях содержания в СИЗО полузащитника «Краснодара» Павлa Мамаева, форварда «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла. Всем троим сегодня отказали в изменении меры пресечения.
«Мамаев сходил в храм после того, как оставили в силе меру пресечения в виде ареста. Практически сразу пошел в храм. Младший Кокорин освоился уже более-менее. А старший еще так и напряжен.
Что меня удивило. Мамаеву отец уже положил деньги на счет, Мамаев уже написал заявление на то, что хочет сходить в спортзал. Мамаеву уже несколько раз передали передачу, у него есть и попить, и поесть. И вещи ему передали: гигиенические принадлежности, туалетную бумагу.
А Кокорину ничего не передали, и счет его никто не пополнил.
Вот это цена всем дружественным песням, которые поют друзья и сторонники Кокориных в Интернете.
Ну если вы действительно друзья и сторонники, зачислите деньги. Для этого необходимо просто приехать в СИЗО, назвать фамилию, имя, отчество и дату рождения — и положить деньги на лицевой счет.
Тогда он сможет заказать еду, оплатить спортзал и дополнительный душ. Но даже передачу передать — у него что, родственников нет? Родственники ходят на телевидение, плачут, а сыну элементарные личные вещи передать, положить 5-10 тысяч на лицевой счет — это же, наверное, сделать надо? У Мамаева папа сам по жизни поплавал, поэтому сразу понял, что надо сделать», — сказал Пятницкий.