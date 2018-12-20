Чт, 20.12.2018
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"Дай, Боже, мне сил": Алла Пугачева - о юбилейном концерте в Кремле

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Алла Пугачева

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Примадонна российской эстрады, которой весной исполнится 70 лет, 17 апреля проведет юбилейный сольный концерт на сцене Кремлевского дворца. Алла Пугачева вернется на сцену после девятилетнего перерыва. 

Напомним, что в 2010 году Алла Пугачева объявила о прекращении гастрольной деятельности и с тех пор не давала сольных концертов. 

Фото: Алла Пугачева и Максим Галкин на юрмальском концерте Светланы Лободы

В своем Instagram певица написала о юбилейном концерте: "В жизни раз бывает 70 лет. Дай Боже сил мне на этот вечер".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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