"Дай, Боже, мне сил": Алла Пугачева - о юбилейном концерте в Кремле
20 декабря 2018, 0:00
Примадонна российской эстрады, которой весной исполнится 70 лет, 17 апреля проведет юбилейный сольный концерт на сцене Кремлевского дворца. Алла Пугачева вернется на сцену после девятилетнего перерыва.
Напомним, что в 2010 году Алла Пугачева объявила о прекращении гастрольной деятельности и с тех пор не давала сольных концертов.
Фото: Алла Пугачева и Максим Галкин на юрмальском концерте Светланы Лободы
В своем Instagram певица написала о юбилейном концерте: "В жизни раз бывает 70 лет. Дай Боже сил мне на этот вечер".