Три молодые девушки заявили об изнасиловании врачом в клинике Петербурга

"К нам поступило сообщение о возможных противоправных действиях нашего врача в отношении пациенток. Мы немедленно сами обратились в правоохранительные органы, после чего наш сотрудник был задержан", - сказала представитель клиники "Ювента" РИА "Новости".

Как сообщалось на сайте СК РФ по Санкт-Петербургу, 19 декабря подозреваемый, воспользовавшись беспомощным состоянием пациенток, находившихся в палате после операций с применением наркоза, совершил в отношении двух потерпевших насильственные действия сексуального характера, а еще одну изнасиловал.

Как сообщает портал 78.ru, жертвами насильника стали 16-летняя девятиклассница, 17-летняя студентка и 21-летняя женщина-кассир.