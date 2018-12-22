Сб, 22.12.2018
Видя, как Ушаков суфлировал Бурова во время вопросов, мне страшно, что Ушаков его использует лишь как лавровый листик, чтобы прикрыть свою политическую импотенцию. Вилнис Кирсис, оппозиционный депутат Рижской думы

Афиша на Рождество: Новый год на Луне, Павел Воля, ледовое шоу и многое другое
Не седите дома!

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ФОТО: LETA

В предпраздничной суете стоить найти время для себя и хотя бы на несколько часов отключиться от мыслей о выборе подарков и рождественского меню. Проникнуться духом светлого праздника на концертах или сходить в Русский театр - послушать песни Окуджавы. Пройти по "Пути рождественских елок", любуясь необычными световыми объектами, или посетить ледовое шоу Ильи Авербуха. Ну а если захочется веселья, можно отправиться на концерт Павла Воли - самого дерзкого резидента Comedy Club. Специально для вас мы составили путеводитель по рождественским мероприятиям.

Для всей скмьи

ФОТО: Пресс-фото

Зимние ночи в зоопарке

В Рижском зоопарке - ежегодные Зимние ночи. Посетители могут наблюдать за животными до 21:00 (касса работает до 19:00) и бродить по украшенным и празднично освещенным дорожкам. Входные билеты с 16:00 до 19:00 дешевле!

Когда : с 21 до 27 января

Где: Рижский зоопарк, проспект Межа, 1

Цена: стоимость входного билета

Научный Новый год

Проект"«Умная Рига" приглашает на программу "Научный Новый год". Дети проведут десяток оригинальных экспериментов, изучат анатомию грифона и единорога и соберут компьютер в гараже Стива Джобса, пройдут четыре этапа запутанного новогоднего квеста и отремонтируют машину подарков- сложнейшую научную установку, до сих пор не известную человечеству. А для родителей  - интерактивная лекция-викторина.

Когда: 22 декабря в 11:00

Где: школа ISMA Premjers ул. Ломоносова, 1, корпус 7

Цена: 35 евро 

Новогодняя елка в Доме Москвы

Дом Москвы традиционно проводит праздничные представления "Новогодняя елка в Доме Москвы". Сказочные герои русской народной сказки "Теремок" встретят детей и увлекут их за собой в мир волшебного представления. После спектакля Дедушка Мороз позовет всех под елочку: закружит, завертит, разыграет и рассмешит. И как всегда подарит вкусные новогодние подарки

Когда: 22 декабря в 15.00, 23 декабря в 12.00, 24, 25 и 26 декабря в 11.00, 13.30 и 16.00, 27 и 28 декабря в 11.00 и 13.30, 29 декабря в 11.00.

Возрастные ограничения: 11.00 - 3-4 года, 13.30 - 5-7 лет, 16.00 - 8-10 лет.

Где: Дом Москвы, ул. Марияс, 7

Цена: 7 - 12 евро.

Зимний солнцеворот в этнографическом музее

В Латвийском этнографическом музее под открытым небом пройдет празднование зимнего солнцестояния по древним традициям. Издревле в этот день народ тащил по дворам большую колоду, которая должна была вобрать в себя все беды и плохие мысли, - и потом ее сжигали. Костер был символом начала нового года и солнца. Будут также игры, гадания и рождественская ярмарка.

Когда: 22 декабря

Где: Этнографический музей, ул. Бривдабас, 21

Цена: 1,40-4 евро 

Новый год на Луне

В Рижском доме Латышского общества детей ждет встреча с Незнайкой и его друзьями, которые приглашают построить большой межпланетный космический корабль и устроить по случаю Нового года экспедицию на Луну. И какой новогодний праздник может обойтись без Деда Мороза и Снегурочки? Они непременно придут в гости с подарками и сюрпризами, а также  веселыми играми, танцами, песнями и смехом.

Когда: 22 декабря в 12:00

Где ул. Меркеля, 13

Цена: 5 - 12 евро 

Новогодние приключения эмоций

Творческий центр "Альтернативная реальность" приглашает на новогодний праздник по мотивам знаменитого мультфильма "Головоломка". Дети познакомятся с эмоциями и узнают, как появляются Радость, Печаль, Страх, Гнев и Брезгливость и как сделать, чтобы все эмоции жили дружно.

Когда: с 22 по 26 декабря (начало в 13:00)

Где: ул. Таллиннас, 30

Цена: 15 евро 

Представление "Рождество в сказочном лесу"

Рижский дворец школьников приглашает на праздничное представление «Рождество в сказочном лесу». Детей ждет встреча с гномами, ежиком, зайцем, белкой и другими обитателями волшебного леса и, конечно, с Дедом Морозом.

Когда: с 22 по 27 декабря

Где: ул. Кр. Барона, 99

Цена: 3 - 12 евро 

Ледовое шоу "Вместе и навсегда"

В Arēna Rīga известный постановщик ледовых шоу Илья Авербух покажет спектакль «Вместе и навсегда». Олимпийские чемпионы и чемпионы мира по фигурному катанию расскажут зрителям очень личную историю про встречи и расставания. Гастроли приурочены к 15-летнему юбилею продюсерской компании Ильи Авербуха. В них примут участие лучшие фигуристы России и мира, легенды фигурного катания: олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Роман Костомаров, Татьяна Волосожар и Максим Траньков и многие другие. В шоу принимает участие уникальный ледовый акробат Евгений Кузнецов, единственный в мире фигурист, выполняющий на льду сальто назад.

Когда: 25 декабря в 19:00

Где: Ул. Сканстес, 21

Цена: 10 - 50 евро 

Бесплатные киносеансы для детей

Киносеансы для детей - это своеобразный подарок самым юным рижанам к Рождеству. Фильмы будут демонстрироваться на оригинальном языке, с синхронным переводом на латышский язык. Подавать заявки на сеансы можно по э-почте ksunsaida@inbox.lv.

Когда: до 6 января

Где: кинотеатр K.Suns, ул. Элизабетес, 83/85

Цена: бесплатно

Сказка о чудо-времени

В отеле Bellevue  детей приглашают на новогоднюю «Сказку о чудо-времени». Главный герой сказки — Елочка целый год ждала  праздник, но тут ничего не происходит... Злодей  Временник заколдовал время и каждый раз до Нового года остаётся 5 минут. Главному герою очень нужна помощь, и отважные ребята отправятся в путешествие по сказочному лесу и спасут Новый год. Спектакль сопровождается игровой программой.

Когда: 23 - 26 декабря

Где: Ул. Слокас, 1

Цена: 5 - 20 евро 

Культура и концерты

Квартирник "Вот комната эта..."

ФОТО: Пресс-фото

Рижский русский театр имени Михаила Чехова открывает новую площадку - Квартирник. И первый квартирник будет посвящен творчеству Булата Окуджавы с вкраплениями стихов других русских поэтов XX века. Концерт пройдет в формате тихого вечера в дружеском кругу - с чаем из настоящего самовара; с песнями и стихами, которые волнуют, с искренними чувствами, благодаря которым мы становимся ближе друг другу.

Название "Вот комната эта..." - строчка из стихотворения барда  - как нельзя лучше подходит для того, чтобы предложить зрителям новый опыт в новом пространстве. 

Когда: 22 декабря

Где: Рижский русский театр, Экспериментальная сцена

Цена: 14 - 25 евро 

Павел Воля и "Большой Stand-Up"

Павел Воля

ФОТО: Пресс-фото

В компании одного из самых дерзких резидентов телевизионного проекта Comedy Club Павла Воли вас ждет вечер интеллектуального юмора, талантливых импровизаций и едких острот. В новой программе Павел Воля раскроет актуальные темы, волнующие современное общество, а также поделится мыслями о том, что происходит в его жизни. Живое общение с залом, шутки, сарказм и великолепное владение словом – все это будет!

Когда: 22 декабря

Где: Арена Рига в 19.00

Цена: 35.60 - 79.60 евро

Выставка "Итальянское Рождество"

Выставка в Рижском музее югендстиля познакомит с праздничными традициями Италии. Вы узнаете как украшают дома итальянцы и чем угощают на праздники.

Когда: до конца года

Где: в Рижском музее югендстиля

Концерт в день Адвента

В воскресенье в Рижской церкви Лютера состоится заключительный концерт праздничного цикла Адвента. В нем примут участие музыканты Иева Аккуратере, Анта Энгеле, Карлис Казакс, Харалдс Симанис, Силвия Силава, Сниедзе Праулиня, Лайне Лигере-Стенгревица, Хелвийс и Агнесе Стенгревици. 

Когда: 23 декабря в 13:00 

Где: в Рижской церкви Лютера на ул. Торнякална, 5

Фестиваль "Европейское Рождество"

- Контратенор Сергей Егерс порадует поклонников концертом Ave Maria в Домском соборе. В программе - рождественская и барочная музыка. 

Когда: 25 декабря в 19.00

Где: Рижский Домский собор 

- Британский джазмен Энтони Стронг и бигбэнд Латвийского радио обещают вечер зажигательных джазовых импровизаций. 

Когда: 26 декабря в 19.00

Где: Рижский Дом конгрессов 

Подробности здесь

Концерт "Голоса Рождества"

В праздничном мероприятии примут участие юношеский хор “Balsis” под управлением Инта Тетеровскиса и духовой ансамбль. 

Когда: 22 и 23 декабря в 20.00. 25 декабря в 23.00 

Где: в Рижской Англиканской церкви 

Рождественская рапсодия

Музыка Джорджа Гершвина и Эрвинга Берлина прозвучит в исполнении солитски Эвелины Протектор, пианиста Андрея Осокина и оркестра “Rīga”. Дирижер - Валдис Бутанс.  

Когда: 22 и 26 декабря в 19.00

Где: в Большой Гильдии 

Концерт Раймонда Паулса и друзей

В рождественском концерте "Tik klusa un svēta" в уютной усадьбе Мазмежотне примут участие маэстро Раймонд Паулс и певцы Кристина Захарова и Мартиньш Рускс

Когда: 25 декабря в 18.00

Где: Усадьба Мазмежотне, Рундальский округ

Спорт

Мэтью Майоне

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Хоккей. ХК Рига — Красная Армия (Москва)

Когда: 22 и 23 декабря в 13:00

Где: Inbox ledus halle

Цена: 2 — 4 евро

Хоккей. КХЛ: Динамо Рига — Нефтехимик Нижнекамск

Когда: 26 декабря в 17:00

Где: Арена Рига

Цена: 6 — 22 евро

Новое ледовое шоу Ильи Авербуха "Вместе и навсегда!"

На суд зрителей предстанет уникальное шоу, которое составит достойную конкуренцию лучшим постановкам Европы и мира. По мнению критиков, новое шоу удивит зрителей потрясающей актерской игрой, которой позавидует даже театральная элита. В числе участников новой постановки задействованы Алексей Ягудин, Максим Маринин, Татьяна Тотьмянина, Роман Костомаров, Оксана Домнина, Алексей Тихонов, Мария Петрова и многие другие.

Когда: 25 декабря в 19:00

Где: Арена Рига

Цена: 10 — 50 евро

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