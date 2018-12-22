Афиша на Рождество: Новый год на Луне, Павел Воля, ледовое шоу и многое другое

Для всей скмьи

ФОТО: Пресс-фото

Зимние ночи в зоопарке

В Рижском зоопарке - ежегодные Зимние ночи. Посетители могут наблюдать за животными до 21:00 (касса работает до 19:00) и бродить по украшенным и празднично освещенным дорожкам. Входные билеты с 16:00 до 19:00 дешевле!

Когда : с 21 до 27 января

Где: Рижский зоопарк, проспект Межа, 1

Цена: стоимость входного билета

Научный Новый год

Проект"«Умная Рига" приглашает на программу "Научный Новый год". Дети проведут десяток оригинальных экспериментов, изучат анатомию грифона и единорога и соберут компьютер в гараже Стива Джобса, пройдут четыре этапа запутанного новогоднего квеста и отремонтируют машину подарков- сложнейшую научную установку, до сих пор не известную человечеству. А для родителей - интерактивная лекция-викторина.

Когда: 22 декабря в 11:00

Где: школа ISMA Premjers ул. Ломоносова, 1, корпус 7

Цена: 35 евро

Новогодняя елка в Доме Москвы

Дом Москвы традиционно проводит праздничные представления "Новогодняя елка в Доме Москвы". Сказочные герои русской народной сказки "Теремок" встретят детей и увлекут их за собой в мир волшебного представления. После спектакля Дедушка Мороз позовет всех под елочку: закружит, завертит, разыграет и рассмешит. И как всегда подарит вкусные новогодние подарки

Когда: 22 декабря в 15.00, 23 декабря в 12.00, 24, 25 и 26 декабря в 11.00, 13.30 и 16.00, 27 и 28 декабря в 11.00 и 13.30, 29 декабря в 11.00.

Возрастные ограничения: 11.00 - 3-4 года, 13.30 - 5-7 лет, 16.00 - 8-10 лет.

Где: Дом Москвы, ул. Марияс, 7

Цена: 7 - 12 евро.

Зимний солнцеворот в этнографическом музее

В Латвийском этнографическом музее под открытым небом пройдет празднование зимнего солнцестояния по древним традициям. Издревле в этот день народ тащил по дворам большую колоду, которая должна была вобрать в себя все беды и плохие мысли, - и потом ее сжигали. Костер был символом начала нового года и солнца. Будут также игры, гадания и рождественская ярмарка.

Когда: 22 декабря

Где: Этнографический музей, ул. Бривдабас, 21

Цена: 1,40-4 евро

Новый год на Луне

В Рижском доме Латышского общества детей ждет встреча с Незнайкой и его друзьями, которые приглашают построить большой межпланетный космический корабль и устроить по случаю Нового года экспедицию на Луну. И какой новогодний праздник может обойтись без Деда Мороза и Снегурочки? Они непременно придут в гости с подарками и сюрпризами, а также веселыми играми, танцами, песнями и смехом.

Когда: 22 декабря в 12:00

Где ул. Меркеля, 13

Цена: 5 - 12 евро

Новогодние приключения эмоций

Творческий центр "Альтернативная реальность" приглашает на новогодний праздник по мотивам знаменитого мультфильма "Головоломка". Дети познакомятся с эмоциями и узнают, как появляются Радость, Печаль, Страх, Гнев и Брезгливость и как сделать, чтобы все эмоции жили дружно.

Когда: с 22 по 26 декабря (начало в 13:00)

Где: ул. Таллиннас, 30

Цена: 15 евро

Представление "Рождество в сказочном лесу"