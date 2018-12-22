Афиша на Рождество: Новый год на Луне, Павел Воля, ледовое шоу и многое другое
В предпраздничной суете стоить найти время для себя и хотя бы на несколько часов отключиться от мыслей о выборе подарков и рождественского меню. Проникнуться духом светлого праздника на концертах или сходить в Русский театр - послушать песни Окуджавы. Пройти по "Пути рождественских елок", любуясь необычными световыми объектами, или посетить ледовое шоу Ильи Авербуха. Ну а если захочется веселья, можно отправиться на концерт Павла Воли - самого дерзкого резидента Comedy Club. Специально для вас мы составили путеводитель по рождественским мероприятиям.
Для всей скмьи
Зимние ночи в зоопарке
В Рижском зоопарке - ежегодные Зимние ночи. Посетители могут наблюдать за животными до 21:00 (касса работает до 19:00) и бродить по украшенным и празднично освещенным дорожкам. Входные билеты с 16:00 до 19:00 дешевле!
Когда : с 21 до 27 января
Где: Рижский зоопарк, проспект Межа, 1
Цена: стоимость входного билета
Научный Новый год
Проект"«Умная Рига" приглашает на программу "Научный Новый год". Дети проведут десяток оригинальных экспериментов, изучат анатомию грифона и единорога и соберут компьютер в гараже Стива Джобса, пройдут четыре этапа запутанного новогоднего квеста и отремонтируют машину подарков- сложнейшую научную установку, до сих пор не известную человечеству. А для родителей - интерактивная лекция-викторина.
Когда: 22 декабря в 11:00
Где: школа ISMA Premjers ул. Ломоносова, 1, корпус 7
Цена: 35 евро
Новогодняя елка в Доме Москвы
Дом Москвы традиционно проводит праздничные представления "Новогодняя елка в Доме Москвы". Сказочные герои русской народной сказки "Теремок" встретят детей и увлекут их за собой в мир волшебного представления. После спектакля Дедушка Мороз позовет всех под елочку: закружит, завертит, разыграет и рассмешит. И как всегда подарит вкусные новогодние подарки
Когда: 22 декабря в 15.00, 23 декабря в 12.00, 24, 25 и 26 декабря в 11.00, 13.30 и 16.00, 27 и 28 декабря в 11.00 и 13.30, 29 декабря в 11.00.
Возрастные ограничения: 11.00 - 3-4 года, 13.30 - 5-7 лет, 16.00 - 8-10 лет.
Где: Дом Москвы, ул. Марияс, 7
Цена: 7 - 12 евро.
Зимний солнцеворот в этнографическом музее
В Латвийском этнографическом музее под открытым небом пройдет празднование зимнего солнцестояния по древним традициям. Издревле в этот день народ тащил по дворам большую колоду, которая должна была вобрать в себя все беды и плохие мысли, - и потом ее сжигали. Костер был символом начала нового года и солнца. Будут также игры, гадания и рождественская ярмарка.
Когда: 22 декабря
Где: Этнографический музей, ул. Бривдабас, 21
Цена: 1,40-4 евро
Новый год на Луне
В Рижском доме Латышского общества детей ждет встреча с Незнайкой и его друзьями, которые приглашают построить большой межпланетный космический корабль и устроить по случаю Нового года экспедицию на Луну. И какой новогодний праздник может обойтись без Деда Мороза и Снегурочки? Они непременно придут в гости с подарками и сюрпризами, а также веселыми играми, танцами, песнями и смехом.
Когда: 22 декабря в 12:00
Где ул. Меркеля, 13
Цена: 5 - 12 евро
Новогодние приключения эмоций
Творческий центр "Альтернативная реальность" приглашает на новогодний праздник по мотивам знаменитого мультфильма "Головоломка". Дети познакомятся с эмоциями и узнают, как появляются Радость, Печаль, Страх, Гнев и Брезгливость и как сделать, чтобы все эмоции жили дружно.
Когда: с 22 по 26 декабря (начало в 13:00)
Где: ул. Таллиннас, 30
Цена: 15 евро
Представление "Рождество в сказочном лесу"
Рижский дворец школьников приглашает на праздничное представление «Рождество в сказочном лесу». Детей ждет встреча с гномами, ежиком, зайцем, белкой и другими обитателями волшебного леса и, конечно, с Дедом Морозом.
Когда: с 22 по 27 декабря
Где: ул. Кр. Барона, 99
Цена: 3 - 12 евро
Ледовое шоу "Вместе и навсегда"
В Arēna Rīga известный постановщик ледовых шоу Илья Авербух покажет спектакль «Вместе и навсегда». Олимпийские чемпионы и чемпионы мира по фигурному катанию расскажут зрителям очень личную историю про встречи и расставания. Гастроли приурочены к 15-летнему юбилею продюсерской компании Ильи Авербуха. В них примут участие лучшие фигуристы России и мира, легенды фигурного катания: олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Роман Костомаров, Татьяна Волосожар и Максим Траньков и многие другие. В шоу принимает участие уникальный ледовый акробат Евгений Кузнецов, единственный в мире фигурист, выполняющий на льду сальто назад.
Когда: 25 декабря в 19:00
Где: Ул. Сканстес, 21
Цена: 10 - 50 евро
Бесплатные киносеансы для детей
Киносеансы для детей - это своеобразный подарок самым юным рижанам к Рождеству. Фильмы будут демонстрироваться на оригинальном языке, с синхронным переводом на латышский язык. Подавать заявки на сеансы можно по э-почте ksunsaida@inbox.lv.
Когда: до 6 января
Где: кинотеатр K.Suns, ул. Элизабетес, 83/85
Цена: бесплатно
Сказка о чудо-времени
В отеле Bellevue детей приглашают на новогоднюю «Сказку о чудо-времени». Главный герой сказки — Елочка целый год ждала праздник, но тут ничего не происходит... Злодей Временник заколдовал время и каждый раз до Нового года остаётся 5 минут. Главному герою очень нужна помощь, и отважные ребята отправятся в путешествие по сказочному лесу и спасут Новый год. Спектакль сопровождается игровой программой.
Когда: 23 - 26 декабря
Где: Ул. Слокас, 1
Цена: 5 - 20 евро
Культура и концерты
Квартирник "Вот комната эта..."
Рижский русский театр имени Михаила Чехова открывает новую площадку - Квартирник. И первый квартирник будет посвящен творчеству Булата Окуджавы с вкраплениями стихов других русских поэтов XX века. Концерт пройдет в формате тихого вечера в дружеском кругу - с чаем из настоящего самовара; с песнями и стихами, которые волнуют, с искренними чувствами, благодаря которым мы становимся ближе друг другу.
Название "Вот комната эта..." - строчка из стихотворения барда - как нельзя лучше подходит для того, чтобы предложить зрителям новый опыт в новом пространстве.
Когда: 22 декабря
Где: Рижский русский театр, Экспериментальная сцена
Цена: 14 - 25 евро
Павел Воля и "Большой Stand-Up"
В компании одного из самых дерзких резидентов телевизионного проекта Comedy Club Павла Воли вас ждет вечер интеллектуального юмора, талантливых импровизаций и едких острот. В новой программе Павел Воля раскроет актуальные темы, волнующие современное общество, а также поделится мыслями о том, что происходит в его жизни. Живое общение с залом, шутки, сарказм и великолепное владение словом – все это будет!
Когда: 22 декабря
Где: Арена Рига в 19.00
Цена: 35.60 - 79.60 евро
Выставка "Итальянское Рождество"
Выставка в Рижском музее югендстиля познакомит с праздничными традициями Италии. Вы узнаете как украшают дома итальянцы и чем угощают на праздники.
Когда: до конца года
Где: в Рижском музее югендстиля
Концерт в день Адвента
В воскресенье в Рижской церкви Лютера состоится заключительный концерт праздничного цикла Адвента. В нем примут участие музыканты Иева Аккуратере, Анта Энгеле, Карлис Казакс, Харалдс Симанис, Силвия Силава, Сниедзе Праулиня, Лайне Лигере-Стенгревица, Хелвийс и Агнесе Стенгревици.
Когда: 23 декабря в 13:00
Где: в Рижской церкви Лютера на ул. Торнякална, 5
Фестиваль "Европейское Рождество"
- Контратенор Сергей Егерс порадует поклонников концертом Ave Maria в Домском соборе. В программе - рождественская и барочная музыка.
Когда: 25 декабря в 19.00
Где: Рижский Домский собор
- Британский джазмен Энтони Стронг и бигбэнд Латвийского радио обещают вечер зажигательных джазовых импровизаций.
Когда: 26 декабря в 19.00
Где: Рижский Дом конгрессов
Подробности здесь.
Концерт "Голоса Рождества"
В праздничном мероприятии примут участие юношеский хор “Balsis” под управлением Инта Тетеровскиса и духовой ансамбль.
Когда: 22 и 23 декабря в 20.00. 25 декабря в 23.00
Где: в Рижской Англиканской церкви
Рождественская рапсодия
Музыка Джорджа Гершвина и Эрвинга Берлина прозвучит в исполнении солитски Эвелины Протектор, пианиста Андрея Осокина и оркестра “Rīga”. Дирижер - Валдис Бутанс.
Когда: 22 и 26 декабря в 19.00
Где: в Большой Гильдии
Концерт Раймонда Паулса и друзей
В рождественском концерте "Tik klusa un svēta" в уютной усадьбе Мазмежотне примут участие маэстро Раймонд Паулс и певцы Кристина Захарова и Мартиньш Рускс
Когда: 25 декабря в 18.00
Где: Усадьба Мазмежотне, Рундальский округ
Спорт
Хоккей. ХК Рига — Красная Армия (Москва)
Когда: 22 и 23 декабря в 13:00
Где: Inbox ledus halle
Цена: 2 — 4 евро
Хоккей. КХЛ: Динамо Рига — Нефтехимик Нижнекамск
Когда: 26 декабря в 17:00
Где: Арена Рига
Цена: 6 — 22 евро
Новое ледовое шоу Ильи Авербуха "Вместе и навсегда!"
На суд зрителей предстанет уникальное шоу, которое составит достойную конкуренцию лучшим постановкам Европы и мира. По мнению критиков, новое шоу удивит зрителей потрясающей актерской игрой, которой позавидует даже театральная элита. В числе участников новой постановки задействованы Алексей Ягудин, Максим Маринин, Татьяна Тотьмянина, Роман Костомаров, Оксана Домнина, Алексей Тихонов, Мария Петрова и многие другие.
Когда: 25 декабря в 19:00
Где: Арена Рига
Цена: 10 — 50 евро