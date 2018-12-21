Загитова выиграла короткую программу на чемпионате России. Медведева провалилась

В эти дни в Саранске проходит чемпионат России по фигурному катанию. После короткой программы в соревнованиях одиночниц лидирует олимпийская чемпионка Алина Загитова.
Загитова набрала 80,62 балла. Второй результат показала Александра Трусова (74,96). Третьей стала Алена Косторная (74,40).
"Это был самый лучший прокат. Просто изумительный. Можно бы было к чему-то придраться – но не к чему. Не все она сделала на разминке, многое сорвала, даже падала", - сказала тренер Татьяна Тарасова в эфире Первого канала.
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева допустила в прокате две грубые ошибки и занимает после первого дня соревнований 14-е место, набрав 62,24. Фигуристка сделала "бабочку" на втором прыжке в каскаде из тройного флипа и тройного тулупа и упала с двойного акселя.
"Я не знаю, что сказать. Наверное, это очень сильное желание как можно быстрее доказать всем, что она принимала верные решения. Мы сейчас аплодируем ей, как и весь зал, и хотим, чтобы она преодолела черную сторону в карьере.
Она идеально провела разминку, не сорвала ни один элемент. Очень жалко – мы любим Женю и хотим, чтобы она вернулась. Хотя она и никуда не уходила", - прокомментировал выступление Медведевой олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
Произвольную программу в рамках чемпионата России женщины представят в субботу, 22 декабря. Турнир завершится 23 декабря показательными выступлениями.