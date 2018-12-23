Прогноз погоды на конец 2018 года и начало нового

До 25 декабря на большей части территории страны сохранится небольшой мороз, а в Лиепае и в других районах Курземского побережья воздух прогреется до +4..+5 градусов, снег сойдет. Во второй день Рождества температура во всей стране поднимется до 0..+5 градусов.