В Энгурской волости сгорел дом, погиб человек
23 декабря 2018, 14:54
Вчера в Латвии потушено 13 пожаров, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).
Всего вчера ГПСС получила 31 вызов, в том числе 13 на пожары.
В 12.26 поступил вызов в Энгурскую волость, где загорелся одноэтажный жилой дом. Дом горел на всей своей площади -150 кв.м. В пожаре погиб один человек, ликвидировать пожар удалось через пять часов.
В 13.58 ГПСС получила вызов в Балвский край, где горел трехэтажный жилой дом. Пытаясь потушить пожар до прибытия пожарных, пострадал один человек, который затем был передан на попечение врачей.
Также в квартире в Риге, на ул. Юглас, загорелся адвентский венок.