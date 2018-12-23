В Энгурской волости сгорел дом, погиб человек

Всего вчера ГПСС получила 31 вызов, в том числе 13 на пожары.

В 12.26 поступил вызов в Энгурскую волость, где загорелся одноэтажный жилой дом. Дом горел на всей своей площади -150 кв.м. В пожаре погиб один человек, ликвидировать пожар удалось через пять часов.

В 13.58 ГПСС получила вызов в Балвский край, где горел трехэтажный жилой дом. Пытаясь потушить пожар до прибытия пожарных, пострадал один человек, который затем был передан на попечение врачей.