Вс, 23.12.2018
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В Энгурской волости сгорел дом, погиб человек

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Иллюстративное фото

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Вчера в Латвии потушено 13 пожаров, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Всего вчера ГПСС получила 31 вызов, в том числе 13 на пожары.

В 12.26 поступил вызов в Энгурскую волость, где загорелся одноэтажный жилой дом. Дом горел на всей своей площади -150 кв.м. В пожаре погиб один человек, ликвидировать пожар удалось через пять часов.

В 13.58 ГПСС получила вызов в Балвский край, где горел трехэтажный жилой дом. Пытаясь потушить пожар до прибытия пожарных, пострадал один человек, который затем был передан на попечение врачей.

Также в квартире в Риге, на ул. Юглас, загорелся адвентский венок.

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