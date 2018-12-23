Музыканты группы "Кино" выпустят неизданный альбом

Неизданный альбом группы "Кино" "Любовь – это не шутка" впервые будет издан в Петербурге. Пластинка, которую после записи в 1986 году музыканты решили не тиражировать, будет опубликована как "исторический документ". Об этом сообщает Фонтанка со ссылкой на руководителя независимого лейбла Maschina Records Максима Кондрашова.

По его словам, запись альбома не очень понравилась самой группе. После запуска процесса реставрации всех исходных студийных записей "Кино" музыканты группы решили издать альбом именно так, как он был записан 32 года назад.