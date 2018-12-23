Госконтроль опубликует отчет о расходах в инфраструктуре рижского транспорта

На данный момент ответственный департамент Госконтроля готовит документ: "Соответствует ли требованиям нормативным актов, эффективна ли и экномична инфраструктура рижского городского транспорта, в том числе строительство автостоянок, реконструкция и содержание?".

Как уже сообщал Русский TVNET, KNAB начал уголовный процесс по трем закупкам Rīgas satiksme в связи со взяточничеством и легализацией преступно нажитых средств. Задержаны семь лиц, в том числе бывший глава предприятия Леон Бемхенс, который находится под арестом.

Начатый KNAB уголовный процесс связан с тремя закупками RS. Расследуются взятки должностных лиц и легализация незаконно нажитых средств, сообщили агентству ЛЕТА в KNAB.

Уголовный процесс касается закупки низкопольных трамваев в 2016 году, сумма которой составляла 62,6 млн евро, закупки троллейбусов в 2013 году на сумму 131,646 млн евро и закупки автобусов в 2013 году на 75,8 млн евро.

Как пояснили в KNAB, начат уголовный процесс в связи с тем, что представители чешского и польского предприятий, договорившись с ответственными должностными лицами Рижской думы и RS, а также с представителями связанного с RS предприятия, привлекли к осуществлению преступных деяний физическое лицо и связанных с ним лиц.