Пн, 24.12.2018
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В воскресенье из горящего дома спасено шесть человек, трое пострадали

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Пожарный. Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 17 пожаров, в огне пострадали три человека, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В 15.25 пожарные получили вызов в один из многоэтажных жилых домов Риги, где горела квартира. Прибыв на место происшествия, сотрудники ГПСС обнаружили, что в здании образовалось сильное задымление. С помощью дыхательных масок и пожарных лестниц пожарные вывели из здания шесть человек. Три человека в результате пожара пострадали и были переданы медикам. В 17.53 пожар повышенной опасности был ликвидирован.

Семь пожаров вчера зарегистрировано в регионах, семь - в Риге, три - в других городах.

В этом году в Латвии произошло 9010 пожаров, пострадали 295, а погибли 79 человек, в том числе трое несовершеннолетних.

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