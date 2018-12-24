В воскресенье из горящего дома спасено шесть человек, трое пострадали

В 15.25 пожарные получили вызов в один из многоэтажных жилых домов Риги, где горела квартира. Прибыв на место происшествия, сотрудники ГПСС обнаружили, что в здании образовалось сильное задымление. С помощью дыхательных масок и пожарных лестниц пожарные вывели из здания шесть человек. Три человека в результате пожара пострадали и были переданы медикам. В 17.53 пожар повышенной опасности был ликвидирован.