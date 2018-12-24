Пожарные: лучший подарок на Рождество - детектор дыма

ГПСС подчеркивает, что самые трагичные пожары происходят именно по ночам, когда люди спят и не чувствуют запах дыма. Зато они слышат звуки, поэтому детектор дыма позволяет своевременно заметить возгорание и покинуть горящие помещения.

На Рождество и Новый год почти в каждом доме зажигаются свечи, готовится праздничное угощение, горят камины, а также используется пиротехника.

Для того чтобы этот светлый праздник не омрачила трагедия, ГПСС призывает людей не забывать о безопасности и элементарных правилах пожарной безопасности, соблюдение которых не требует больших усилий.

В 2017 году пожарные потушили 23 пожара, причиной которых стали оставленные без присмотра горящие свечи, рождественские венки и елки. В этом году зарегистрировано уже более десяти таких пожаров.

Для того чтобы зажженные свечи не стали причиной пожара, ГПСС напоминает, что они должны быть стабильно закреплены на невоспламеняющейся поверхности. Очень опасно зажигать свечки на елке, которая может легко вспыхнуть.