Нападение на правительственные здания в Афганистане: 27 погибших

Во время перестрелки были убиты и трое нападавших, сообщил представитель министерства.

16 гражданских лиц и один полицейский получили ранения.

Афганские силы безопасности очистили два правительственных здания от нападавших, очистка третьего здания продолжается.

Местное агентство ToloNews сообщает, что из подвергнувшихся нападению зданий удачно удалось эвакуировать 310 человек.

Пользователи Facebook сообщают, что часть людей по-прежнему находится в ловушке в здании министерства общественных работ.

Нападение началось со взрыва заминированного автомобиля, затем последовала стрельба.

После этого нападавшие проникли в здание, где начали брать заложников.

Место событий ограничила полиция, ликвидацией боевиков занимается спецназ.

Пока что ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение.