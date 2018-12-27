Кадровые перестановки в РД: зарплата в размере 2438 евро "просто так"
27 декабря 2018, 9:03
Департамент сообщения Рижской думы вот уже дольше двух лет возглавляет Эмилс Якринс, однако официально он все еще считается лишь исполняющим обязанности его директора.
Директору же департамента Виталию Рейнбахсу установлен простой. Это означает, что реально он никаких обязанностей не выполняет, что не мешает ему получать зарплату в размере 2438 евро в месяц.
Рижская дума пытается в разных судебных инстанциях добиться его увольнения, но пока это ей так и не удалось. Месячная зарплата Якринса на 100 с лишним евро меньше - 2305 евро, сообщает Leta со ссылкой на Diena.