Кадровые перестановки в РД: зарплата в размере 2438 евро "просто так"

Директору же департамента Виталию Рейнбахсу установлен простой. Это означает, что реально он никаких обязанностей не выполняет, что не мешает ему получать зарплату в размере 2438 евро в месяц.

Рижская дума пытается в разных судебных инстанциях добиться его увольнения, но пока это ей так и не удалось. Месячная зарплата Якринса на 100 с лишним евро меньше - 2305 евро, сообщает Leta со ссылкой на Diena.