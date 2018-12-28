Суд оставил под стражей подозреваемого по делу о закупках Rīgas satiksme Козака

Рижский окружной суд в пятницу решил оставить под стражей подозреваемого по уголовному процессу о закупках муниципального предприятия общественного транспорта "Ригас сатиксме" (РС) Владислава Козака - должностное лицо чешского предприятия "Шкода транспортэйшн".
Адвокат Янис Джанушканс от комментариев журналистам отказался.
Решение суда обжалованию не подлежит. Согласно закону, суд Видземского предместья Риги через два месяца рассмотрит, следует ли продолжать применение ареста по отношению к подозреваемому. В то же время следователь Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) может изменить ему меру пресечения в любой момент.
Суд Видземского предместья санкционировал арест Козака 13 декабря, но он обжаловал это решение в Рижском окружном суде.
Сегодня Рижский окружной суд оставил под арестом еще двух подозреваемых по делу "Ригас сатиксме" - Игоря Волкинштейна и бывшего руководителя РС Леона Бемхенса.
Как сообщалось, KNAB начало уголовный процесс о трех закупках "Ригас сатиксме".