Суд оставил под стражей подозреваемого по делу о закупках Rīgas satiksme Козака

Решение суда обжалованию не подлежит. Согласно закону, суд Видземского предместья Риги через два месяца рассмотрит, следует ли продолжать применение ареста по отношению к подозреваемому. В то же время следователь Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) может изменить ему меру пресечения в любой момент.