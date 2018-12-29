2019 год Латвия начнет с "временным бюджетом"

Принципы временного бюджета определены поправками к закону об управлении бюджетом и финансами, который 12 декабря провозгласил президент Раймонд Вейонис.

Временный бюджет будет действовать до момента, пока не будет утвержден бюджет 2019 года.

Как поясняет Министерство финансов, временный бюджет позволит обеспечить выполнение функций и обязательств государства, пока не вступит в силу новый бюджет, в том числе выплату зарплат и пособий работникам государственного сектора и выполнение налоговой реформы.

"Это технический бюджет, который предусматривает продолжение прежней политики без изменений.

Временный бюджет не предполагает изменений политики, новых инициатив и решений.

Предложения по изменениям бюджетной политики и новым мерам выдвинет уже новое правительство, включив их в проект бюджета на 2019 год.

Он должен быть подан в Сейм не позднее четырех месяцев после того, как парламент выразит доверие новому Кабинету министров", - информирует Минфин.