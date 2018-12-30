Дональд Трамп рассказал о "величайшем обмане" в американской политике

В следующем твите он написал , что Министерство юстиции США и ФБР при президенте Бараке Обаме сфальсифицировали расследование, чтобы помочь Хиллари Клинтон одержать победу на выборах. "Факты теперь известны", — уверен он.

Американский президент неоднократно делал противоречивые заявления о возможном вмешательстве России в дела США. Так, на пресс-конференции после встречи с Путиным в Хельсинки 16 июля он заявил, что в скандале "виноваты обе стороны" и доказательств вмешательства он не видит.

Однако на следующий день Трамп рассказал журналистам, что полностью доверяет разведке и признает их выводы по этому делу. При этом позже он написал в Twitter, что сговор не является преступлением, "но это неважно, потому что сговора [с Россией] не было".