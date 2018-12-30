Вс, 30.12.2018
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Дональд Трамп рассказал о "величайшем обмане" в американской политике

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Дональд Трамп

ФОТО: AFP/SCANPIX

Президент США Дональд Трамп считает историю о вмешательстве России в американские выборы "величайшим обманом". Об этом он в воскресенье, 30 декабря, написал в Twitter.

"Фабрикация российского сговора — это величайший обман в истории американской политики. Единственный российский сговор был с Хиллари [Клинтон] и демократами!" — заявил Трамп.

В следующем твите он написал, что Министерство юстиции США и ФБР при президенте Бараке Обаме сфальсифицировали расследование, чтобы помочь Хиллари Клинтон одержать победу на выборах. "Факты теперь известны", — уверен он.

Американский президент неоднократно делал противоречивые заявления о возможном вмешательстве России в дела США. Так, на пресс-конференции после встречи с Путиным в Хельсинки 16 июля он заявил, что в скандале "виноваты обе стороны" и доказательств вмешательства он не видит.

Однако на следующий день Трамп рассказал журналистам, что полностью доверяет разведке и признает их выводы по этому делу. При этом позже он написал в Twitter, что сговор не является преступлением, "но это неважно, потому что сговора [с Россией] не было".

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