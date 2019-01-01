Вт, 1.01.2019
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СМИ: отец звезды "Фабрики звезд" покончил с собой в новогоднюю ночь

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ФОТО: instagram.com/dimabikbaev

В Новой Москве обнаружено тело отца Дмитрия Бикбаева, пишет TopNews.

Отец известного певца и актера Дмитрия Бикбаева Амириз Бикбаев найден мертвым в Новой Москве, сообщает телеканал РЕН-ТВ.

По данным телеканала, тело мужчины в хозяйственной постройке во дворе обнаружил пасынок Амириза. 

Возле тела обнаружена записка. По предварительной информации, мужчина свел счеты с жизнью из-за проблем с бизнесом и финансами.

Дмитрий Бикбаев - российский певец, бывший участник "Фабрики звезд" и группы "БиС", сейчас является художественным руководителем культурного центра им. И. М. Астахов и театра студии "15".

Он также фронтмен группы "APOSTOL" и творческий директор театрального центра "Маленькая Луна".

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