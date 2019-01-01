СМИ: отец звезды "Фабрики звезд" покончил с собой в новогоднюю ночь
1 января 2019, 17:08
В Новой Москве обнаружено тело отца Дмитрия Бикбаева, пишет TopNews.
Отец известного певца и актера Дмитрия Бикбаева Амириз Бикбаев найден мертвым в Новой Москве, сообщает телеканал РЕН-ТВ.
По данным телеканала, тело мужчины в хозяйственной постройке во дворе обнаружил пасынок Амириза.
Возле тела обнаружена записка. По предварительной информации, мужчина свел счеты с жизнью из-за проблем с бизнесом и финансами.
Дмитрий Бикбаев - российский певец, бывший участник "Фабрики звезд" и группы "БиС", сейчас является художественным руководителем культурного центра им. И. М. Астахов и театра студии "15".
Он также фронтмен группы "APOSTOL" и творческий директор театрального центра "Маленькая Луна".